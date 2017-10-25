Облправительство выделит 100 тысяч рублей семье застреленного в Чечне нижегородского военнослужащего

Согласно информации, врио губернатора Глеб Никитин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес семьи Ильи Баныкина. По данным министерства социальной политики региона, для оказания помощи семье погибшего будет выплачена материальная помощь в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщает СК РФ, 23 октября 2017 года в Чечне были убиты четверо военнослужащих. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Предварительно установлено, что командир взвода инженерно-саперной роты войсковой части 6791 старший лейтенант Марат Гаджиев неправомерно завладел автоматом АК-74 после чего произвел несколько выстрелов в командира роты Илью Баныкина (уроженец Нижегородской области). Выйдя из помещения казармы на улицу, Гаджиев открыл огонь по трем военнослужащим, которые проходили военную службу по контракту. Все получившие ранения военнослужащие скончались на месте преступления. Дежурным подразделением войсковой части 6791, прибывшим на место происшествия, Гаджиев был застрелен.