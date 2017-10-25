Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ:Скандал в ВВС Болгарии: Лётчики отказались вылетать на МиГ-29
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Кремль объяснил назначение отставленного после обысков главы ФТС
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Одна из его дочерей»: Собчак о дружбе с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
На Украине заявили, что Саакашвили «перешел красную черту» - СМИ
Елена Летучая вышла на подиум без нижнего белья
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
12100 лет Октябрьской революции
16:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Облправительство выделит 100 тысяч рублей семье застреленного в Чечне нижегородского военнослужащего

Облправительство выделит 100 тысяч рублей семье застреленного в Чечне нижегородского военнослужащего. Об этом сообщили в региональном правительстве 25 октября 2017 года.

Согласно информации, врио губернатора Глеб Никитин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес семьи Ильи Баныкина. По данным министерства социальной политики региона, для оказания помощи семье погибшего будет выплачена материальная помощь в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщает СК РФ, 23 октября 2017 года в Чечне были убиты четверо военнослужащих. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Предварительно установлено, что командир взвода инженерно-саперной роты войсковой части 6791 старший лейтенант Марат Гаджиев неправомерно завладел автоматом АК-74 после чего произвел несколько выстрелов в командира роты Илью Баныкина (уроженец Нижегородской области). Выйдя из помещения казармы на улицу, Гаджиев открыл огонь по трем военнослужащим, которые проходили военную службу по контракту. Все получившие ранения военнослужащие скончались на месте преступления. Дежурным подразделением войсковой части 6791, прибывшим на место происшествия, Гаджиев был застрелен.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Путин попросил перенести срок индексации пенсий для военных
Росгвардия создаст морскую бригаду
Медведев нашел для бывшего главы таможни работу в банке
Евгений Касперский объяснил случайностью получение данных АНБ
Таможня заявила о незаконном выводе из России $1,6 млрд
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилии
Зимний брали дважды: как народ чуть не утопил революцию в вине
Спорт
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018? Даниил Квят официально получил от "Ред Булл" чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
8 имен, означающих «жизнь» Рождение ребенка – это всегда чудо воплощения жизни. Так хочется, чтобы оно ничем не омрачалось, чтобы новая жизнь была наполнена благополучием и била через край. Мы собрали список имен с жизнеутверждающими значениями.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь