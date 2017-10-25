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14:55 (мск), источник: РИА Крым

«Комета» на подводных крыльях отправилась в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Пассажирское судно-катер на подводных крыльях нового поколения «Комета 120М», построенное на судостроительном заводе «Вымпел», отправилось в Крым.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рыбинская “Комета” начала свое путешествие в Крым. Через несколько недель она будет в Севастополе. Там еще предстоит достроить салон и провести испытания. Весной 2018 года “Комета” начнет курсировать между Севастополем и Ялтой», — написал Миронов.

Как ранее сообщал РИА Новости Крым, в перспективе судостроительный завод «Вымпел» планирует поставить около 20 аналогичных судов, которые будут курсировать в Черном море. Организацией перевозок на судах на подводных крыльях будет заниматься дочерняя компания завода — оператор «Морские скоростные пассажирские перевозки». О ее создании было объявлено во время спуска «Кометы» на воду.

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