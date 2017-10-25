«Комета» на подводных крыльях отправилась в Крым

Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Рыбинская “Комета” начала свое путешествие в Крым. Через несколько недель она будет в Севастополе. Там еще предстоит достроить салон и провести испытания. Весной 2018 года “Комета” начнет курсировать между Севастополем и Ялтой», — написал Миронов.