«Комета» на подводных крыльях отправилась в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Пассажирское
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Пассажирское
Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
«Рыбинская “Комета” начала свое путешествие в Крым. Через несколько недель она будет в Севастополе. Там еще предстоит достроить салон и провести испытания. Весной 2018 года “Комета” начнет курсировать между Севастополем и Ялтой», — написал Миронов.
Как ранее сообщал РИА Новости Крым, в перспективе судостроительный завод «Вымпел» планирует поставить около 20 аналогичных судов, которые будут курсировать в Черном море. Организацией перевозок на судах на подводных крыльях будет заниматься дочерняя компания завода — оператор «Морские скоростные пассажирские перевозки». О ее создании было объявлено во время спуска «Кометы» на воду.