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14:41 (мск), источник: БЕЛТА

В Витебске прокуратура вступилась за девочек, которых мать лишила жилья

25 октября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Витебске по иску прокуратуры признана недействительной сделка с квартирой, которую владелица подарила постороннему лицу, тем самым лишив жилья двух своих дочерей. Подробности корреспонденту БЕЛТА сообщил старший помощник прокурора Витебской области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Антон Волков.

Прокуратура Витебской области во время проверки установила, что мать двоих девочек 16 и 17 лет, имея большие долги, оставила кредиторам в залог благоустроенную трехкомнатную квартиру, фиктивно оформив договор дарения.

Дети не были зарегистрированы в этой квартире, а в последнее время жили не с матерью, а в доме родственника.

«Эти нюансы должны были сразу привлечь внимание служб, которые проверяют состояние дел в семьях, выявляя опасное для детей неблагополучие. Но вся серьезность ситуации осталось незамеченной представителями органов опеки и попечительства, учреждений образования и иными заинтересованными. А между тем речь идет об умышленном лишении детей жилья», — отметил Антон Волков.

По результатам проверки прокуратура области внесла в горисполком соответствующее представление. Ряд должностных лиц органов опеки и попечительства, учреждений образования, органов внутренних дел привлечены к дисциплинарной ответственности за недостаточную работу с семьей. А нерадивая мать лишена родительских прав. Кроме этого прокуратура предъявила в суд иск о признании сделки с квартирой недействительной. Иск удовлетворен (решение суда в законную силу пока не вступило).

Антон Волков заявил, что практика прокурорского надзора свидетельствует, что службы профилактики обращают внимание на явные признаки социально опасного положения детей — пьянство и тунеядство родителей.

«Зачастую незамеченными остаются иные виновные действия родителей, которые ставят в состояние опасности своих чад. Службами профилактики слабо выявляются факты насилия над детьми в семьях. В 2016 году в области по этим основаниям официально стояло на учете 4 ребенка. Между тем, после прокурорских проверок оказалось, что таких семей десятки», — констатировал старший помощник прокурора.

По данным госстатистики, на начало этого года в Витебской области проживало более 211 тыс. несовершеннолетних. Органами опеки и попечительства, внутренних дел, учреждениями образования, здравоохранения и другими заинтересованными в 2017 году в регионе выявлено 305 детей, положение которых в семье признано опасным. Нахождение их рядом с родителями несло непосредственную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Поэтому дети были изъяты из семей.

«Из этих 305 детей после оказания социальной и иной помощи родителям в семьи возвращены 180 несовершеннолетних, или 60%. К сожалению, в отношении других семей ситуацию исправить не удалось, хотя у родителей была такая возможность», — подчеркнул он.

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