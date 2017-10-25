В Китае представили первый в мире «безрельсовый» поезд

32-метровый поезд был продемонстрирован экспертам в области железнодорожного строительства и журналистам. Первый маршрут для АРТ был проложен в городе Чжучжоу, его длина составила 3,1 км, пишет «Наньцзао жибао».

Корпорация CRRC заявила о получении первых заказов на уникальный состав. Уже весной 2018 года в ряде городов КНР появятся новые маршруты для поездов АРТ. К 2019 году составы станут полуавтоматическими, а уже к 2020 году АРТ смогут выходить на линию без машиниста.

По словам главного инженера проекта Фэн Цзяньхуа, АРТ объединил в себе лучшие свойства городского автобуса и трамвая. Состав из трех-пяти вагонов способен перевозит от 300 до 500 пассажиров, используя при этом дороги общего пользования. Благодаря отказу от рельс стоимость проекта существенно снижается.