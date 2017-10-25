В Китае представили первый в мире «безрельсовый» поезд
В китайской провинции Хунань состоялось первое дорожное испытание последней разработки китайского вагоностроительного концерна CRRC Zhuzhou Institute — «безрельсового» подвижного состава АРТ.
В китайской провинции Хунань состоялось первое дорожное испытание последней разработки китайского вагоностроительного концерна CRRC Zhuzhou Institute — «безрельсового» подвижного состава АРТ.
32-метровый поезд был продемонстрирован экспертам в области железнодорожного строительства и журналистам. Первый маршрут для АРТ был проложен в городе Чжучжоу, его длина составила 3,1 км, пишет «Наньцзао жибао».
Корпорация CRRC заявила о получении первых заказов на уникальный состав. Уже весной 2018 года в ряде городов КНР появятся новые маршруты для поездов АРТ. К 2019 году составы станут полуавтоматическими, а уже к 2020 году АРТ смогут выходить на линию без машиниста.
По словам главного инженера проекта Фэн Цзяньхуа, АРТ объединил в себе лучшие свойства городского автобуса и трамвая. Состав из
АРТ работает на электричестве, подзарядка аккумуляторов длительностью до 10 минут позволяет составу проехать более 25 км. Максимальная скорость поезда — 70 км/ч.