«Я запрещу тебе видеть сына, ты узнаешь, что такое попасть в ад»: Айза выпустила дисс на Гуфа
Дизайнер Айза Анохина выпустила клип «Supreme» с диссом на своего бывшего мужа Гуфа (Алексея Долматова).
Дизайнер Айза Анохина выпустила клип «Supreme» с диссом на своего бывшего мужа Гуфа (Алексея Долматова).
В треке она отвечает на дисс против ее нынешнего супруга Дмитрия Анохина, который в начале октября выпустил Гуф:
Стебал моего мужа, типа «выпьем за любовь»,
Он тебе зубы, Леша, выбьет за любовь.
Айза также заявляет, что Гуф перестал быть актуальным рэпером, и обещает лишить его возможности видеться с их общим сыном. В треке упоминается самый известный мем про Долматова, «Гуф умер», — Айза поет, что он «принял ислам». Кроме того, в песне звучат мемы «АУЕ» и «поехать кукухой».