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14:58 (мск), источник: Meduza

«Я запрещу тебе видеть сына, ты узнаешь, что такое попасть в ад»: Айза выпустила дисс на Гуфа

Дизайнер Айза Анохина выпустила клип «Supreme» с диссом на своего бывшего мужа Гуфа (Алексея Долматова).

В треке она отвечает на дисс против ее нынешнего супруга Дмитрия Анохина, который в начале октября выпустил Гуф:

Стебал моего мужа, типа «выпьем за любовь»,
Он тебе зубы, Леша, выбьет за любовь.

Айза также заявляет, что Гуф перестал быть актуальным рэпером, и обещает лишить его возможности видеться с их общим сыном. В треке упоминается самый известный мем про Долматова, «Гуф умер», — Айза поет, что он «принял ислам». Кроме того, в песне звучат мемы «АУЕ» и «поехать кукухой».

Бывшая жена Гуфа также сравнивает его с Оксимироном: «В русском рэпе есть один еврейский талант, Долматов, и это не ты».
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  • Айза aka AZIZA — SUPREME (GUF R.I.P.) ДИСС НА ГУФА Super Айза Анохина была замужем за Гуфом с 2008 по 2013 годы. В 2015-м она вышла замуж за Дмитрия Анохина.
  • Гуф рассказывал, что он продолжает общаться с бывшей женой, но у него не сложились нормальные отношения с ее новым мужем: «[Он] мне пишет: “*******, не пиши моей жене”. Иди ты тоже *****! Не пиши твоей жене? Это мать моего ребенка, придурок». Путь Гуфа к баттлу.
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