«Я запрещу тебе видеть сына, ты узнаешь, что такое попасть в ад»: Айза выпустила дисс на Гуфа

В треке она отвечает на дисс против ее нынешнего супруга Дмитрия Анохина, который в начале октября выпустил Гуф:

Стебал моего мужа, типа «выпьем за любовь»,

Он тебе зубы, Леша, выбьет за любовь.

Айза также заявляет, что Гуф перестал быть актуальным рэпером, и обещает лишить его возможности видеться с их общим сыном. В треке упоминается самый известный мем про Долматова, «Гуф умер», — Айза поет, что он «принял ислам». Кроме того, в песне звучат мемы «АУЕ» и «поехать кукухой».

Бывшая жена Гуфа также сравнивает его с Оксимироном: «В русском рэпе есть один еврейский талант, Долматов, и это не ты».



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