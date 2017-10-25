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14:46 (мск), источник: PROUFU.ru

Прокуратура Башкирии обязала организовать бесплатный проезд для школьников

Один из родителей школьника обратился в прокуратуру Чишминского района.

Он сообщил, что из-за отсутствия школы в селе санатория Алкино 26 детей вынуждены были добираться до ближайшей школы 16 километров, сообщается на сайте ведомства.

Учитывая, что школьный автобус вмещал только 22 человека, четверо учеников вынуждены были добираться к месту учебы самостоятельно, оплачивая проезд в общественном транспорте.

Прокурор потребовал администрацию района устранить нарушения. Исполнение решения суда находится на контроле.

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