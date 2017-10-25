Прокуратура Башкирии обязала организовать бесплатный проезд для школьников
Один из родителей школьника обратился в прокуратуру Чишминского района.
Один из родителей школьника обратился в прокуратуру Чишминского района.
Он сообщил, что
Учитывая, что школьный автобус вмещал только 22 человека, четверо учеников вынуждены были добираться к месту учебы самостоятельно, оплачивая проезд в общественном транспорте.
Прокурор потребовал администрацию района устранить нарушения. Исполнение решения суда находится на контроле.