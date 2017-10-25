Керченские власти не хотят взимать курортный сбор в городе

Керченские власти выступили с предложением установить нулевую ставку курортного сбора в городе в следующем году. Подобной информацией поделился замглавы горадминистрации Керчи Дилявер Мельгазиев в Facebook.

«Учитывая анализ прогнозных объёмов поступлений от сбора и возможный отрицательный имиджевый эффект, принято решение внести предложение об установлении нулевой ставки курортного сбора на 2018 год», — сообщил Мельгазиев.

Он также подчеркнул, что на данный момент вводить курортный сбор в Керчи нецелесообразно. Подобный вывод он объяснил тем, что курортная сфера в городе находится на начальной стадии.