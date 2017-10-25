Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы о конфузе Гройсмана со сваркой: А в РФ — Крымский мост
Правда и мифы о работе патологоанатома
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: Собчак рассказала о дружбе с дочерьми Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Правда и мифы о работе патологоанатома
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
14:28 (мск), источник: АиФ Крым

Керченские власти не хотят взимать курортный сбор в городе

Замглавы городской администрации пояснил, что на данный момент вводить курортный сбор в Керчи нецелесообразно.

Источник: Аргументы и факты

Керченские власти выступили с предложением установить нулевую ставку курортного сбора в городе в следующем году. Подобной информацией поделился замглавы горадминистрации Керчи Дилявер Мельгазиев в Facebook.

«Учитывая анализ прогнозных объёмов поступлений от сбора и возможный отрицательный имиджевый эффект, принято решение внести предложение об установлении нулевой ставки курортного сбора на 2018 год», — сообщил Мельгазиев.

Он также подчеркнул, что на данный момент вводить курортный сбор в Керчи нецелесообразно. Подобный вывод он объяснил тем, что курортная сфера в городе находится на начальной стадии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как извержение Йеллоустонского вулкана отразится на России?
Медведев нашел для бывшего главы таможни место в банке
Росгвардия создаст морскую бригаду
В ЦБ зафиксировали атаки вируса BadRabbit на российские банки
Власти США вернули России снятые со зданий дипмиссии флаги
Таможня России: за год нарушители вывели из страны $1,6 млрд
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилии
Зимний брали дважды: как народ чуть не утопил революцию в вине
Спорт
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018? Даниил Квят официально получил от "Ред Булл" чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь