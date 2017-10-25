В Воронеже незаконно перекрыли съезд с улицы Шишкова на Беговую
Управа Коминтерновского района пообещала разобраться в ситуации.
Управа Коминтерновского района пообещала разобраться в ситуации.
Съезд с улицы Шишкова на Беговую перегородили бетонными блоками, сообщили воронежцы в городской группе в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 24 октября. Информацию и фото опубликовал горожанин Алексей Грошев. Он отметил, что
В комментариях к посту горожане отметили, что перекрытый съезд «очень сильно разгружал улицу Шишкова» и в час пик экономил водителям как минимум несколько минут.
В управе Коминтерновского района корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что проезд закрыт незаконно.
— Блоки уберем с помощью техники комбината благоустройства. Если хозяин не найдется, передадим их в комбинат на ответственное хранение, — добавили в управе.