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15:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже незаконно перекрыли съезд с улицы Шишкова на Беговую

Управа Коминтерновского района пообещала разобраться в ситуации.

Съезд с улицы Шишкова на Беговую перегородили бетонными блоками, сообщили воронежцы в городской группе в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 24 октября. Информацию и фото опубликовал горожанин Алексей Грошев. Он отметил, что из-за перекрытия «вот уже неделю возникают пробки».

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях к посту горожане отметили, что перекрытый съезд «очень сильно разгружал улицу Шишкова» и в час пик экономил водителям как минимум несколько минут.

В управе Коминтерновского района корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что проезд закрыт незаконно.

— Блоки уберем с помощью техники комбината благоустройства. Если хозяин не найдется, передадим их в комбинат на ответственное хранение, — добавили в управе.

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