Нижегородских школьников обучат первой медицинской помощи
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Как сообщает
В рамках проекта они познакомят учащихся общеобразовательных учреждений с основными принципами оказания первой медицинской помощи. В частности, с правилами наложения повязок и способами остановки кровотечения.
Помимо теоретической подготовки, предусмотрена и практическая часть курса.
Согласно информации, первое занятие состоялось 21 октября с учащимися девятых классов школы № 22.
Напомним, коллектив нижегородских врачей и учёных стал лауреатом главной медицинской премии России за создание