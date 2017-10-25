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16:32 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородских школьников обучат первой медицинской помощи

Как сообщает пресс-служба Нижегородской медакадемии, проект «Первая помощь от «А» до «Я» запустили волонтёры-медики.

В рамках проекта они познакомят учащихся общеобразовательных учреждений с основными принципами оказания первой медицинской помощи. В частности, с правилами наложения повязок и способами остановки кровотечения.

Помимо теоретической подготовки, предусмотрена и практическая часть курса.

Согласно информации, первое занятие состоялось 21 октября с учащимися девятых классов школы № 22.

Напомним, коллектив нижегородских врачей и учёных стал лауреатом главной медицинской премии России за создание экспресс-метода диагностики в онкологии.

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