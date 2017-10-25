Полиция в Новосибирске ищет неизвестных, пририсовавших рога на баннерах с Лениным
Всего, по данным обкома КПРФ, в городе было размещено 100 баннеров, надписи и рога появились на трех из них.
Всего, по данным обкома КПРФ, в городе было размещено 100 баннеров, надписи и рога появились на трех из них.
НОВОСИБИРСК, 25 октября. /ТАСС/. Полиция в Новосибирске после обращения обкома КПРФ проводит проверку по факту повреждения баннеров к 100-летию Октябрьской революции, которые были размещены на улицах города около недели назад и вызвали неоднозначную реакцию общественности, сообщили в
По данным обкома КПРФ, неизвестные дорисовали изображению Владимира Ленина рога и добавили надписи «Воинство Сатаны».
«В полицию поступила информация о трех поврежденных баннерах. В настоящее время по данным фактам проводится проверка. Лица, причастные к повреждению имущества, устанавливаются», — сообщили в среду ТАСС в
Всего, по данным обкома КПРФ, в Новосибирске было размещено 100 баннеров, надписи и рога появились на трех из них в Центральном и Октябрьском районах города.
В КПРФ добавили, что на имя начальника Главного управления МВД России по Новосибирской области Юрия Стерликова направлен депутатский запрос от депутата Госдумы Веры Ганзя с просьбой «выявить лиц, причастных к этому факту вандализма, и привлечь их к ответственности».
Член фракции КПРФ в Совете депутатов Новосибирска Иван Конобеев отметил, что считает акцию политической и спланированной. «Чтобы забраться туда (на место размещения баннера — прим. ТАСС), нужно иметь или