Полиция в Новосибирске ищет неизвестных, пририсовавших рога на баннерах с Лениным

НОВОСИБИРСК, 25 октября. /ТАСС/. Полиция в Новосибирске после обращения обкома КПРФ проводит проверку по факту повреждения баннеров к 100-летию Октябрьской революции, которые были размещены на улицах города около недели назад и вызвали неоднозначную реакцию общественности, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным обкома КПРФ, неизвестные дорисовали изображению Владимира Ленина рога и добавили надписи «Воинство Сатаны».

«В полицию поступила информация о трех поврежденных баннерах. В настоящее время по данным фактам проводится проверка. Лица, причастные к повреждению имущества, устанавливаются», — сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Всего, по данным обкома КПРФ, в Новосибирске было размещено 100 баннеров, надписи и рога появились на трех из них в Центральном и Октябрьском районах города.

В КПРФ добавили, что на имя начальника Главного управления МВД России по Новосибирской области Юрия Стерликова направлен депутатский запрос от депутата Госдумы Веры Ганзя с просьбой «выявить лиц, причастных к этому факту вандализма, и привлечь их к ответственности».

Член фракции КПРФ в Совете депутатов Новосибирска Иван Конобеев отметил, что считает акцию политической и спланированной. «Чтобы забраться туда (на место размещения баннера — прим. ТАСС), нужно иметь или супер-способности человека-паука, или профессиональную автовышку. То есть — деньги и очень большое желание влезть на рекламную конструкцию. Совершенно точно эта акция спланирована, это не хулиганы, которым было нечем заняться», — приводит слова Конобеева пресс-служба КПРФ.