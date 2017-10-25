Назвать своими именами

Советского Союза давно нет, и столетие революции — отличный повод избавиться от его наследия. В этом уверены члены топонимической комиссии Петербурга Алексей Владимирович и Алексей Ерофеев. В том, чем специалистам не угодили нынешние названия улиц и проспектов и что на что будет меняться, по просьбе портала iz.ru разбирался питерский телеканал 78.

Сто лет назад, в октябре 1917-го, карта Санкт-Петербурга претерпела самые серьезные изменения за всю историю города. Смена политического режима повлекла за собой переименования улиц. Было принято немало странных решений, и некоторые улицы получили не самые звучные, а порой и просто уродливые названия.

Последние два десятилетия в Петербурге ведется своего рода гражданская война за возвращение исторических названий улицам. И сейчас, похоже, пришло время финальной битвы. Во вторник, 24 октября, авторы Большой топонимической энциклопедии Санкт-Петербурга Алексей Владимирович и Алексей Ерофеев рассказали на пресс-конференции о том, что следует изменить и сколько это будет стоить. По мнению специалистов, за основу нужно брать именно названия 1917 года, то есть возвращать улицам и проспектам имена, которые они носили в момент революции.

Уродливое наследие советской власти

Красного Курсанта, Наставников, Ударников — те, кто присваивал эти названия, не думали, как это будет выглядеть. С эстетической точки зрения старые названия выглядят лучше. Название-лозунг — это абсурдно. Алексей Владимирович Автор Большой топонимической энциклопедии Санкт-Петербурга

Оба эксперта уверены, что от советского наследия в топонимике надо избавляться как можно быстрее. Но делать это, конечно, надо с умом, не бросаясь из крайности в крайность. Так, Триумфальная Арка Победы на площади Воинской Славы — название казенное, но лучше него не придумать, ведь это память о наших воинах.

Всего планируется поменять около 40 топонимов. Список принимался еще в 1980-х, и сейчас нужно лишь подтвердить его. По некоторым пунктам до сих пор ведутся споры, но шанс на возвращение большинства исторических названий очень велик, уверяют специалисты.

Что касается стоимости переименования, то, по словам Алексея Владимировича, это отнюдь не затратное мероприятие.

Нужно просто поменять таблички. А менять карты и навигаторы ничего не стоит — достаточно просто ввести данные в компьютер. Алексей Владимирович Автор Большой топонимической энциклопедии Санкт-Петербурга

Владимирович напомнил, что после Великой Отечественной войны топонимы меняли массово, несмотря на сложное положение и отсутствие денег в стране.

Бесконечное Рождество на Песках

Центр Петербурга, между площадью Восстания и Чернышевской, особенно богат на «советское наследие». Здесь располагается сразу десять Советских улиц, различающихся лишь порядковыми номерами — 1-я Советская, 2-я Советская и т. д. Но раньше там, где сейчас господствует дух СССР, царило «бесконечное Рождество»: до революции все эти улицы именовались Рождественскими.

Такое праздничное название десяток улиц в историческом районе Пески (квадрат от Мытнинской улицы до Греческого проспекта, от 1-й Советской до 10-й) получил в честь располагавшейся здесь в XVIII веке церкви Рождества Христова. Церковь стояла на перекрестке 6-й Советской и Красноборского переулка, но в советское время была уничтожена.

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А сами Пески в середине XVIII века назывались Рождественскими слободами. Нумерация улиц была иной. Так, 3-я Советская улица изначально была 1-й Рождественской, затем стала 1-й линией на Песках, а в 1792 году нумерация сдвинулась — и улица оказалась 2-й Рождественской. Побыв какое-то время Съезжинской, в середине XIX века эта улица всё-таки стала 3-й Рождественской. А в 1923-м, как и все ее «сестры», была переименована в Советскую.

Дискуссии о возвращении в центр города «Рождественского района» ведутся уже несколько лет. Ещё в 2009-м члены топонимической комиссии проголосовали за переименование Советских улиц, но решение так и не было принято. В то же время начался сбор подписей за восстановление Рождественской церкви, которая была снесена в 1934 году.

Историческая справедливость блокадного Ленинграда

После свержения царской власти улицы переименовывали, не слишком переживая по поводу исторического контекста и народных привычек (избавиться от которых, как правило, сложнее всего). Не избежал этой участи и главный проспект Петербурга — Невский. Уже в 1918 году его переименовали в проспект 25 Октября. Но в 1944-м в блокадном Ленинграде отказались от этого громкого названия, вернув проспекту историческое имя.

В том же году вообще было исправлено множество поспешных решений первых лет существования советской власти и многим улицам, площадям и проспектам возвратили их прежние названия. Так, Марсово поле вновь стало Марсовым, четверть века пробыв площадью Памяти жертв революции, а Дворцовая площадь избавилась от названия «площадь Урицкого».

Исчезли набережная имени Рошаля и проспект Рошаля — вместо них в городе вновь появились Адмиралтейская набережная и Адмиралтейский проспект. Не стало площади имени Плеханова, зато вновь появилась Казанская площадь. Исаакиевскую площадь до сих пор могли бы называть площадью имени Воровского, но и эту несправедливость в 1944 году исправили. А вместо площади и проспекта Красных Командиров на карте Ленинграда опять стали указывать Измайловский проспект и Измайловскую площадь.

В том же году набережная 9 Января вновь стала Дворцовой, а улица 3 Июля — Садовой. Но многие улицы всё же остались непереименованными.

Французский флер

Интересную историю может рассказать нам улица Марата. Имя французского революционера она получила в 1918 году. А чуть раньше, в 1917-м, Временное правительство подвергло ее особому топонимическому издевательству: улицу назвали проспектом 27 Февраля.

До этого с 1856-го она именовалась Николаевской, в честь Николая I, почившего в тот год. Однако изначально улица носила имя Преображенской Полковой, или просто Преображенской — по названию квартировавшего недалеко Преображенского полка. Это название и считается историческим.

А вот набережная Кутузова изначально вообще не имела своего названия, так как была лишь частью Дворцовой. В 1960 году ее всё же выделили как самостоятельную набережную и дали ей название Гагаринская — в честь Гагаринской пристани и одноименного склада пеньки, Гагаринского «пенькового буяна», названных так по имени князя Гагарина.

Из Гагаринской набережная стала Воскресенской, а затем — Французской (в начале XX века здесь располагалось посольство Франции). В памятном 1918-м набережную решили переименовать, но французский флер сохранился — ей дали имя Жана Жореса, французского социалиста, застреленного четырьмя годами ранее.

Но в 1945 году судьба вновь сделала кульбит, и набережной присвоили имя фельдмаршала Кутузова, поскольку здесь находился дом великого полководца.

Церкви и площади

Стирать воспоминания о советской эпохе планируется, начиная с наиболее говорящих названий. Так, в шорт-листе топонимической комиссии есть и площадь Восстания — до 1918 года она именовалась Знаменской. Свое историческое название площадь, а также улица Восстания получили благодаря Знаменской церкви, которая ранее стояла на месте одного из вестибюлей станции метро.

Источник: Library of Congress

Улица Чапаева на Петроградской стороне на заре своего существования называлась Малой Дворянской. Позже ее переименовали в Вульфов переулок, а затем — в Большую Вульфову улицу. Имя Василия Ивановича улица получила лишь в 1952 году. По мнению экспертов топонимической комиссии, сменить фамилию Чапаева в названии улицы следует на Большую Вульфову.

Площадь Труда в Адмиралтейском районе появилась на месте Каторжного двора. Но вернуть планируется всё же более позднее имя — Благовещенская. Как и другие площади города, Благовещенская была названа в честь стоявшего здесь храма — церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.

В советское время приоритеты сместились, и площадь получила новое имя — в честь располагавшегося здесь Дворца Труда.

Помимо наименований, связанных с названиями церквей, в Петербурге может появиться и просто Церковная улица. Церковная — историческое название улицы Блохина, расположенной в Петроградском районе. Впрочем, до переименования в Церковную эта улица называлась Малой Никольской, а в советское время получила имя молодого революционера, депутата Петроградского совета Константина Никитича Блохина.

Война и мир на улицах города

Однако есть в Петербурге улицы, возвращать которым старые названия кажется кощунством. Среди них, например, улица Ольги Берггольц, названная именем поэтессы, создавшей лучшие стихи и поэмы во время блокады города. В 1942-м она получила медаль «За оборону Ленинграда». В том же году от голода в осажденном городе умер второй муж поэтессы.

Свое нынешнее имя улица Ольги Берггольц получила в 1978 году. Ранее это были две отдельные улицы: Мартыновская и Мирная. И отнимать у этого места его «советское» имя, возвращая одно из тривиальных исторических, кажется недопустимым. Резонно, что этой улицы в списке топонимической комиссии нет.

Забавная история с темой «войны и мира» ожидает и другую улицу Петербурга, которая так и называется — улица Мира. Она, к слову, примыкает к упомянутой выше улице Чапаева. До революции она называлась совсем по-другому — Большой Ружейной, или Большой Оружейной (а также просто Ружейной). Именно это название ей и планируют вернуть.

Кроме Большой Вульфовой улицы в Петербурге может появиться и Малая Вульфова. Это историческое название улицы Котовского, также расположенной на Петроградке.

Имена берегов

Помимо улиц и площадей, переименования ждут и некоторые набережные Петербурга. С ними, впрочем, проблем еще больше. Уже давно обсуждается смена названия Свердловской набережной. Почти полтора года назад, в мае 2016-го, топонимическая комиссия решила вернуть этой набережной историческое название — Полюстровская. А летом 2017 года передумала.

Полюстровской набережная называлась по району, в котором она пролегает, — Полюстрово. А в 1925-м набережную решили переименовать в Свердловскую, так как здесь располагается Станкостроительный завод имени Свердлова. Однако еще в 2008 году Алексей Ерофеев заявил, что возвращать набережной название Полюстровская нет смысла — она давно разрослась далеко за пределы исторической части.

А в 2014-м одно из исторических названий уже было возвращено. Набережная Робеспьера получила свое дореволюционное имя — Воскресенская.