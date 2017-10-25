Большинство жителей Уфы довольны городскими дорогами

70% опрошенных жителей Уфы довольны состоянием автомобильных дорог. Положительно оценили работу общественного транспорта и дорожной полиции 85% и 77% участников опроса соответственно. Данные исследования обнародовал Финансовый университет при правительстве РФ.

Данные исследования «Состояние дорожного хозяйства в городах России» показало, что сегодня 58% жителей крупных и средних российских городов оценивают состояние дорожного хозяйства там, где они живут, как хорошее или скорее хорошее.

В Уфе довольны состоянием автомобильных дорог 70% опрошенных. Положительно оценили работу общественного транспорта и дорожной полиции 85% и 77% участников опроса соответственно.

«Уфа заслуженно занимает высокие позиции (11 из 38) индекса состояния дорожного хозяйства и по всем пунктам университетского рейтинга превышает среднероссийскую оценку качества мегаполисов, — считает политолог Дмитрий Казанцев. — Такие результаты во многом связаны с шестилетней работой сити-менеджера Уфы Ирека Ялалова. Его богатый опыт в сфере ЖКХ, прогрессивная позиция по отстаиванию экономических интересов башкирской столицы и новая информационная политика сказываются на возросшем уровне доверия уфимцев.

Как подтверждение, можно сопоставить и результаты в рейтинге проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», в котором за два года Уфа улучшила свои позиции в пять раз, с 79 строчки рейтинга в 2015 г. до 14-ой в настоящее время.