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16:27 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде определили лучшие проекты ТОСов по благоустройству

В областной столице продолжается системная работа по обновлению городских территорий.

Источник: РИАЦ

Очередным этапом конструктивного взаимодействия властей города и региона в этом направлении стало проведение конкурса среди ТОСов на лучший проект по благоустройству в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Волгограде на 2015−2017 годы».

Проекты оценивались по таким критериям, как актуальность решаемой проблемы и значимость в развитии территории проживания, степень проработанности и реалистичность реализации, а также рационально составленная смета.

— Администрация Волгограда продолжает комплексное благоустройство территории. В рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды» благоустроены уже 16 дворов Центрального района. Два ТОСа, принимавшие участие в конкурсе на лучший проект по благоустройству, получили субсидии на развитие своих дворовых территорий, — рассказывает заместитель главы администрации Центрального района Александр Панфёров. — Всего на участие в конкурсе поступило 9 заявок, лучшими были признаны территории двух ТОСов в Центральном и Красноармейском районах — представленные проекты имеют социальную значимость и достойны высокой оценки. Победители получили около 190 тысяч рублей из городского бюджета.

ТОС «Возрождение» Центрального района выделенные средства направил на обновление спортивной площадки — старые турники будут заменены на современно оборудование для воркаута.

— Мы узнали, что будет проводиться конкурс и решили принять в нем участие. Собрали совет жильцов, и подготовили проект с учетом всех их пожеланий, — говорит председатель ТОСа Наталья Векшина. — Совсем скоро в нашем дворе появится современная спортивная площадка.

Жильцы, принимавшие активное участие в благоустройстве, очень довольны переменами.

— ТОС существует у нас около года. За это время произошло масса положительных изменений. Раньше было страшно выпускать во двор на прогулку своих внуков — дети постоянно травмировались: за 45 лет детская площадка пришла в полную негодность. Теперь у нас есть все для полноценного отдыха пенсионеров, молодежи и мамочек с маленькими детьми.

Напомним, благодаря поддержке федерального центра в этом году комплексное обновление затронет 43 двора и две общественные территории. В рамках общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды», которая выросла из городского проекта «Наш двор — наш дом», в прошлом году в 58 волгоградских дворах отремонтировано асфальтовое покрытие, в 67 — установлены детские игровые площадки.

Третий год в рамках реализации долгосрочной стратегии развития региона, обозначенной губернаторам Андреем Бочаровым, в Волгограде идет поэтапное и комплексное обновление зеленых зон и общественных территорий: новую жизнь получили парки и скверы в Тракторозаводском, Центральном, Ворошиловском, Советском, Кировском районах.

В настоящее время муниципалитет разрабатывает программу благоустройства дворовых и общественных территорий «Формирование современной городской среды» на 2018−2022 годы. Увеличение срока реализации мероприятий позволит поэтапно обновить дворовые территории и общественные пространства, десятилетиями не получавшие должного внимания.

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