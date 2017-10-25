Холода привели к всплеску заболеваемости ОРВИ и росту числа ДТП в ряде регионов России

Источник: ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Во многих регионах России установилась холодная погода, наблюдается усиление ночных заморозков и гололедица на дорогах, которая неблагоприятным образом влияет на дорожную обстановку, провоцируя пробки, ограничения в движении транспорта и ДТП, особенно на Урале и в Сибири. В Крыму в связи с уходом тепла начался сезон утренних туманов, что вызвало задержки в работе аэропорта Симферополя.

Сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ отмечается в Центральной России. В Ленинградском зоопарке на фоне холодов ушли в зимнюю спячку сурки, а на Валдае слепили первого снеговика.

Сурки ушли в спячку

В Ленинградском зоопарке на фоне установившихся холодов ушли в спячку сурки, рассказала в среду ТАСС представитель учреждения Екатерина Колгушкина. По ее словам, эти млекопитающие из семейства беличьих не показывались из своих убежищ уже на протяжении недели. Она также отметила, что все питомцы зоопарка уже переведены в зимние вольеры и находятся в комфортных для них условиях.

Ночью в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается переменная облачность, днем облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью опустится в пределах от нуля до минус трех градусов, в пригородах местами до минус четырех градусов, днем от нуля до плюс двух градусов, на дорогах местами гололедица. В Ленинградской области температура воздуха ночью составит от нуля до минус пяти градусов, местами до минус девяти градусов, днем от минус двух до плюс трех градусов.

В Новгородской и Псковской областях, по сообщению синоптиков, ночные температуры устойчиво перешли на отметку ниже нуля. На Валдае из первого выпавшего снега слепили снеговика и выставили его фото в соцсетях, а в соседнем псковском регионе мастерские шиномонтажа записывают клиентов на смену авторезины на неделю вперед.

В Карелии, где установилась холодная погода, уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 14,5%. Как уточнили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, холод влияет на снижение иммунитета, и рекомендовали жителям региона одеваться по погоде. По данным карельских синоптиков, в регионе в ближайшие дни сохранятся ночные заморозки до минус семи, днем температура воздуха будет от минус одного до плюс четырех градусов.

ОРВИ в Центральной России

В Тульской области наблюдаются устойчивые ночные заморозки. К 25 октября ночные морозы достигли уже минус семи градусов. Заметно похолодало и днем — до плюс двух — плюс трех градусов. В Орловской области в среду — до четырех градусов тепла, но из-за небольшого усиления восточного ветра до 10 м/с по ощущениям будет значительно холоднее. Ночью — от минус одного до минус шести градусов.

Похолодание вызвало сезонный рост заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии. В Тульской области эпидпорог не превышен, а вот по данным управления Роспотребнадзора Орловской области, только с 16 по 22 октября в регионе зарегистрировано 4 тыс. 225 случаев заболеваний ОРВИ. «Среди совокупного населения области превышение эпидемических порогов по ОРВИ составило 3,4%. Причем 63,2% случаев заболевания приходится на детей в возрасте до 14 лет», — сообщает пресс-служба ведомства.

Усиление ветра прогнозируется в Смоленской области в ближайшие сутки. Как сообщает областное управление МЧС, по всей территории региона ожидаются порывы ветра до 14 м/с, при этом в регионе сохраняется холодная погода, температура воздуха в ночные часы достигает минус семи градусов, днем в регионе температура не поднимается выше плюс четырех градусов. На фоне морозов по ночам в Смоленской области выпадает снег, образуется наледь на дорогах. Тем не менее, синоптики говорят, что температуры октября в регионе практически не выходят за пределы климатической нормы, и средняя температура в Смоленской области с начала месяца даже на 0,6 градуса выше среднемноголетних значений.

В Воронеже в четверг переменная облачность, снег с дождем, на дорогах местами гололедица, температура ночью до минус четырех градусов мороза, днем до плюс пяти градусов. В Липецке днем ожидается также дождь со снегом, ближе к ночи — снег без дождя, температура днем от нуля до плюс двух градусов тепла, ночью до минус двух градусов. В Тамбове ночью до минус пяти мороза, днем до плюс двух градусов. По статистике, осенью начинает рано темнеть и заметно возрастает количество ДТП с участием пешеходов, в связи с этим в МЧС рекомендовали всем гражданам оснастить верхнюю одежду светоотражающими элементами.

По данным Белгородского гидрометцентра, 26 октября в области установится ясная и морозная погода. Днем столбик термометра не превысит отметку в четыре градуса тепла, ночью возможны заморозки до минус трех градусов. Метеорологи прогнозируют порывы мощного юного ветра до 11 м/c. Возможны кратковременные осадки в виде дождя.

Первые предвестники зимы ожидаются 26 октября в Курской области. По прогнозу областного гидрометцентра, в ближайшие сутки дневная температура будет колебаться в пределах одного-двух градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до минус трех градусов. Синоптики не исключают выпадение незначительного количества снега. В связи со значительным похолоданием за последнюю неделю специалисты регионального управления МЧС фиксируют увеличение числа пожаров из-за нарушения условий использования электроприборов.

Ограничения движения транспорта на Урале

В Курганской области в связи с сильным снегом, порывами ветра до 20 м/с и образовавшимся на дорогах снежным накатом и гололедицей распоряжением регионального департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики запрещено движение общественного транспорта на межрегиональных и межмуниципальных маршрутах регулярного сообщения и транспорта, перевозящего опасные грузы.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий принято решение о переносе на неопределенный срок ежегодного областного Фестиваля науки для школьников, который был запланирован на 26 октября.

По данным Ханты-Мансийского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 октября в регионе местами ожидаются небольшие осадки: мокрый снег, снег. Ветер западных направлений умеренный. Температура ночью от нуля до минус пяти градусов, при прояснениях до минус 10 градусов, днем от минус трех до плюс двух градусов.

Снег и гололедица в Сибири

Сделанный накануне синоптиками прогноз относительно ухудшения погоды в Западной Сибири оправдался — ночью в Новосибирске, Омске, Барнауле, Кемерово похолодало и пошел снег. Водители Новосибирска и Омска утром отметили национальный праздник День жестянщика — из-за гололеда и снега на улицах происходили многочисленные аварии. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивал заторы на дорогах Новосибирска и Омска в девять баллов при максимальных 10, и движение по городским улицам существенно замедлилось.

ГУ МЧС по Омской области предупреждает водителей о гололеде и снежных заносах, рекомендуя пользоваться зимней шипованной резиной и соблюдать безопасную дистанцию.

Внимательными советуют быть и пешеходам. ГУ МЧС по Новосибирской области не исключает происшествий, связанных с падением деревьев и незакрепленных конструкций — к снегу и похолоданию добавился сильный ветер.

Аварийные бригады ЖКХ Кемеровской области переведены в режим повышенной готовности, сообщает в среду администрация региона. На Кузбассе также ожидают мокрый снег, гололедицу и усиление ветра до 19−24 м/с.

Между тем мокрый снег не повлиял на работу аэропортов Сибири — рейсы отправляются по расписанию. В Центральной и Восточной Сибири идут дожди, но погода пока не вызывает опасений. Однако, уже к завтрашнему дню синоптики прогнозируют мокрый снег и в байкальских регионах.

Туманы в Поволжье

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, в ближайшие сутки местами ожидаются неблагоприятные метеорологические явления — туман с ограничениями видимости менее 500 м. Из-за тумана повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями в работе транспорта, из-за снижения видимости на дорогах увеличивается вероятность количества крупных ДТП. Температура воздуха днем опустится в пределах от нуля до плюс пяти градусов, местами до минус трех градусов.

Сезон утренних туманов в Крыму

В Крыму начался сезон утренних туманов. Плохая видимость отражается в первую очередь на работе аэропорта Симферополя — единственной на полуострове воздушной гавани. По данным пресс-службы аэропорта, воздушные ворота Крыма работали по фактической погоде с 03:00 и примерно до 09:00 мск, за это время были задержаны на прибытие пять рейсов из Москвы и Сочи, а на вылет — четыре рейса в Москву и Сочи. По словам представителя пресс-службы, задержки рейсов были некритичны — в пределах одного часа, в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

В районе Керченской паромной переправы, которая связывает полуостров с материковой Россией, также сохраняется вероятность усиления ветра, что может привести к остановке паромов. Оператор переправы советует воздержаться от поездки в сторону транспортной артерии.

Теплая погода на Северном Кавказе

По данным республиканского управления МЧС России, в приморских и низменных районах Дагестана ожидается переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный, юго-восточный 7−12 м/с, местами до 17 м/с. Температура ночью — в пределах от плюс восьми до плюс 13 градусов, днем 13−18 градусов тепла. В предгорных и горных районах ночью прогнозируется мокрый снег, температура опустится до плюс трех — плюс восьми градусов, местами до минус двух градусов, днем от плюс семи до плюс 12 градусов, местами до плюс 16 градусов.

В Махачкале ночью облачно, небольшой дождь, температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Днем синоптики обещают до 16 градусов тепла, переменную облачность, без осадков.

В Кабардино-Балкарии, по данным республиканского гидрометцентра, в среду будет облачная с прояснением погода, преимущественно без осадков. Ветер переменный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью плюс двух — плюс семи градусов, днем синоптики ожидают до плюс 18 градусов. В Нальчике давление будет расти и составит 727 мм рт. ст. Температура воздуха в дневные часы достигнет плюс 14 — плюс 16 градусов.

В Ингушетии переменная облачность, без осадков, в отдельных районах туман. Температура воздуха днем от плюс 12 до плюс 17 градусов, местами до плюс 20 градусов, в горах от нуля до плюс пяти градусов. В Магасе переменная облачность, без осадков, температура от плюс 15 до плюс 17 градусов, сообщили ТАСС в гидрометцентре республики.

Облачность на Дальнем Востоке