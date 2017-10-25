Холода привели к всплеску заболеваемости ОРВИ и росту числа ДТП в ряде регионов России
МЧС предупреждает о гололеде и снежных заносах в Омской области, в Крыму начался сезон утренних туманов.
МЧС предупреждает о гололеде и снежных заносах в Омской области, в Крыму начался сезон утренних туманов.
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Во многих регионах России установилась холодная погода, наблюдается усиление ночных заморозков и гололедица на дорогах, которая неблагоприятным образом влияет на дорожную обстановку, провоцируя пробки, ограничения в движении транспорта и ДТП, особенно на Урале и в Сибири. В Крыму в связи с уходом тепла начался сезон утренних туманов, что вызвало задержки в работе аэропорта Симферополя.
Сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ отмечается в Центральной России. В Ленинградском зоопарке на фоне холодов ушли в зимнюю спячку сурки, а на Валдае слепили первого снеговика.
Сурки ушли в спячку
В Ленинградском зоопарке на фоне установившихся холодов ушли в спячку сурки, рассказала в среду ТАСС представитель учреждения Екатерина Колгушкина. По ее словам, эти млекопитающие из семейства беличьих не показывались из своих убежищ уже на протяжении недели. Она также отметила, что все питомцы зоопарка уже переведены в зимние вольеры и находятся в комфортных для них условиях.
Ночью в
В Новгородской и Псковской областях, по сообщению синоптиков, ночные температуры устойчиво перешли на отметку ниже нуля. На Валдае из первого выпавшего снега слепили снеговика и выставили его фото в соцсетях, а в соседнем псковском регионе мастерские шиномонтажа записывают клиентов на смену авторезины на неделю вперед.
В Карелии, где установилась холодная погода, уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 14,5%. Как уточнили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, холод влияет на снижение иммунитета, и рекомендовали жителям региона одеваться по погоде. По данным карельских синоптиков, в регионе в ближайшие дни сохранятся ночные заморозки до минус семи, днем температура воздуха будет от минус одного до плюс четырех градусов.
ОРВИ в Центральной России
В Тульской области наблюдаются устойчивые ночные заморозки. К 25 октября ночные морозы достигли уже минус семи градусов. Заметно похолодало и днем — до плюс двух — плюс трех градусов. В Орловской области в среду — до четырех градусов тепла, но
Похолодание вызвало сезонный рост заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии. В Тульской области эпидпорог не превышен, а вот по данным управления Роспотребнадзора Орловской области, только с 16 по 22 октября в регионе зарегистрировано 4 тыс. 225 случаев заболеваний ОРВИ. «Среди совокупного населения области превышение эпидемических порогов по ОРВИ составило 3,4%. Причем 63,2% случаев заболевания приходится на детей в возрасте до 14 лет», — сообщает
Усиление ветра прогнозируется в Смоленской области в ближайшие сутки. Как сообщает областное управление МЧС, по всей территории региона ожидаются порывы ветра до 14 м/с, при этом в регионе сохраняется холодная погода, температура воздуха в ночные часы достигает минус семи градусов, днем в регионе температура не поднимается выше плюс четырех градусов. На фоне морозов по ночам в Смоленской области выпадает снег, образуется наледь на дорогах. Тем не менее, синоптики говорят, что температуры октября в регионе практически не выходят за пределы климатической нормы, и средняя температура в Смоленской области с начала месяца даже на 0,6 градуса выше среднемноголетних значений.
В Воронеже в четверг переменная облачность, снег с дождем, на дорогах местами гололедица, температура ночью до минус четырех градусов мороза, днем до плюс пяти градусов. В Липецке днем ожидается также дождь со снегом, ближе к ночи — снег без дождя, температура днем от нуля до плюс двух градусов тепла, ночью до минус двух градусов. В Тамбове ночью до минус пяти мороза, днем до плюс двух градусов. По статистике, осенью начинает рано темнеть и заметно возрастает количество ДТП с участием пешеходов, в связи с этим в МЧС рекомендовали всем гражданам оснастить верхнюю одежду светоотражающими элементами.
По данным Белгородского гидрометцентра, 26 октября в области установится ясная и морозная погода. Днем столбик термометра не превысит отметку в четыре градуса тепла, ночью возможны заморозки до минус трех градусов. Метеорологи прогнозируют порывы мощного юного ветра до 11 м/c. Возможны кратковременные осадки в виде дождя.
Первые предвестники зимы ожидаются 26 октября в Курской области. По прогнозу областного гидрометцентра, в ближайшие сутки дневная температура будет колебаться в пределах
Ограничения движения транспорта на Урале
В Курганской области в связи с сильным снегом, порывами ветра до 20 м/с и образовавшимся на дорогах снежным накатом и гололедицей распоряжением регионального департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики запрещено движение общественного транспорта на межрегиональных и межмуниципальных маршрутах регулярного сообщения и транспорта, перевозящего опасные грузы.
Кроме того,
По данным
Снег и гололедица в Сибири
Сделанный накануне синоптиками прогноз относительно ухудшения погоды в Западной Сибири оправдался — ночью в Новосибирске, Омске, Барнауле, Кемерово похолодало и пошел снег. Водители Новосибирска и Омска утром отметили национальный праздник День жестянщика —
Внимательными советуют быть и пешеходам. ГУ МЧС по Новосибирской области не исключает происшествий, связанных с падением деревьев и незакрепленных конструкций — к снегу и похолоданию добавился сильный ветер.
Аварийные бригады ЖКХ Кемеровской области переведены в режим повышенной готовности, сообщает в среду администрация региона. На Кузбассе также ожидают мокрый снег, гололедицу и усиление ветра до 19−24 м/с.
Между тем мокрый снег не повлиял на работу аэропортов Сибири — рейсы отправляются по расписанию. В Центральной и Восточной Сибири идут дожди, но погода пока не вызывает опасений. Однако, уже к завтрашнему дню синоптики прогнозируют мокрый снег и в байкальских регионах.
Туманы в Поволжье
По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, в ближайшие сутки местами ожидаются неблагоприятные метеорологические явления — туман с ограничениями видимости менее 500 м.
Сезон утренних туманов в Крыму
В Крыму начался сезон утренних туманов. Плохая видимость отражается в первую очередь на работе аэропорта Симферополя — единственной на полуострове воздушной гавани. По данным
В районе Керченской паромной переправы, которая связывает полуостров с материковой Россией, также сохраняется вероятность усиления ветра, что может привести к остановке паромов. Оператор переправы советует воздержаться от поездки в сторону транспортной артерии.
Теплая погода на Северном Кавказе
По данным республиканского управления МЧС России, в приморских и низменных районах Дагестана ожидается переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный,
В Махачкале ночью облачно, небольшой дождь, температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Днем синоптики обещают до 16 градусов тепла, переменную облачность, без осадков.
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В Ингушетии переменная облачность, без осадков, в отдельных районах туман. Температура воздуха днем от плюс 12 до плюс 17 градусов, местами до плюс 20 градусов, в горах от нуля до плюс пяти градусов. В Магасе переменная облачность, без осадков, температура от плюс 15 до плюс 17 градусов, сообщили ТАСС в гидрометцентре республики.
Облачность на Дальнем Востоке
Во Владивостоке сохранится теплая погода, ожидается небольшая облачность, однако осадков не предвидится. Температура воздуха днем составит плюс 11 градусов, ночью — плюс четыре градуса. В