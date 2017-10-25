В Большой этнографический диктант впервые включат вопросы о Татарстане

«Диктант включает 30 вопросов. В этом году новшество заключается в том, что десять из 30 вопросов будут региональными. То есть, 20 вопросов на знание этнографии Российской Федерации и десять — на знание регионального сегмента. Последние вопросы подготовили наши специалисты из Казанского федерального университета», — пояснила спикер.

Она также отметила, что в прошлом году в Татарстане диктант прошел на 20 пунктах площадках. В итоге жители республики показали самые лучшие результаты — из 100 баллов они в среднем набрали 81,3.

«Казанская этнографическая школа — одна из старейших в стране. И наша кафедра, конечно, с другим названием — “География и этнография” — была открыта еще в 70-е годы XIX столетия одновременно с аналогичной кафедрой Московского университета. И неслучайно наши студенты и сотрудники принимают деятельное участие в акции, помогая ее организовывать и в прошлом году, и в этом. Конечно же, они с удовольствием вовлекаются в процесс», — отметил в свою очередь доцент кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии КФУ Вадим Козлов.