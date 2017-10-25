Часть Симферополя в четверг останется без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В четверг, 26 октября, будет временно отключено электроснабжение на некоторых улицах Симферополя. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В четверг, 26 октября, будет временно отключено электроснабжение на некоторых улицах Симферополя. Об этом сообщает
Так, с 13:00 до 16:00 света не будет по адресам: ТП-171 по ул. Севастопольская, 6, 8, 10; ул. Некрасова, 17; ул. Самокиша, 16; ул. Севастопольская/Чехова, 14/2, 121/2; ул.
Как пояснили в администрации, это связано с плановым ремонтом, который проведет ГУП «Крымэнерго».