Часть Симферополя в четверг останется без света

Так, с 13:00 до 16:00 света не будет по адресам: ТП-171 по ул. Севастопольская, 6, 8, 10; ул. Некрасова, 17; ул. Самокиша, 16; ул. Севастопольская/Чехова, 14/2, 121/2; ул. Сергеева-Ценского, 4а, 4−10, 3−7; ул. Турецкая, 8−16, 5−21; ул. Чехова, 2.