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15:42 (мск), источник: РИА Крым

Часть Симферополя в четверг останется без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В четверг, 26 октября, будет временно отключено электроснабжение на некоторых улицах Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

Так, с 13:00 до 16:00 света не будет по адресам: ТП-171 по ул. Севастопольская, 6, 8, 10; ул. Некрасова, 17; ул. Самокиша, 16; ул. Севастопольская/Чехова, 14/2, 121/2; ул. Сергеева-Ценского, 4а, 4−10, 3−7; ул. Турецкая, 8−16, 5−21; ул. Чехова, 2.

Как пояснили в администрации, это связано с плановым ремонтом, который проведет ГУП «Крымэнерго».

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