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17:29 (мск), источник: KaliningradToday

Безработица в Калининградской области превысила среднероссийскую

В Калининградской области в III квартале 2017 года численность рабочей силы составила 516,6 тысячи человек или 69,1% от общей численности населения.

В том числе 490,4 тысячи относились к категории занятых или 65,6% от численности населения, а, соответственно, 26,2 тысячи — к категории безработных, что составляет 5,1% от общего числа.

В среднем уровень безработицы по СЗФО составил 4,2%, в, а среднем по стране — 5%. Соответствующие данные приводит Росстат.

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