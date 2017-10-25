Безработица в Калининградской области превысила среднероссийскую
В Калининградской области в III квартале 2017 года численность рабочей силы составила 516,6 тысячи человек или 69,1% от общей численности населения.
В Калининградской области в III квартале 2017 года численность рабочей силы составила 516,6 тысячи человек или 69,1% от общей численности населения.
В том числе 490,4 тысячи относились к категории занятых или 65,6% от численности населения, а, соответственно, 26,2 тысячи — к категории безработных, что составляет 5,1% от общего числа.
В среднем уровень безработицы по СЗФО составил 4,2%, в, а среднем по стране — 5%. Соответствующие данные приводит Росстат.