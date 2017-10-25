Пермская епархия о «Матильде»: «Это просто фильм»

#остановимматильду или почему православные против выхода фильма?
Фильм «Матильда» рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Однако верующие, сторонники «Христианского государства» и особенно депутат Государственной думы Наталья Поклонская утверждают, что лента порочит имя императора, причисленного к лику святых. Фильм требовали запретить, угрожая поджогами. В Москве сожгли автомобили у офиса адвоката режиссера «Матильды» Алексея Учителя, а в Екатеринбурге мужчина на автомобиле пытался поджечь кинотеатр.
В соцсетях созданы группы «Против фильма «Матильда», «Остановим «Матильду», но там призывают не к беспорядкам, а лишь к усиленным молитвам.
«Новости Перми» поговорили с пермячкой Яной Крутиковой, которая объяснила, что она имеет против этого фильма.
— Непозволительно ворошить «грязь» бульварной, предреволюционной прессы, ненавидящей царя, который со своей семьей не сбежал как многие в Европу, а до конца выполнил свой долг государя перед отечеством. И поднимать данную тему в контексте 100-летия революции в России — это поднимать волну ненависти в людях как сто лет назад — красных и белых. Зачем?! Зачем?! А я за стабильность в нашем государстве. Как верующий человек, считаю своим долгом сделать свой выбор, чтобы перед богом моя совесть была чиста, — рассказала Яна Крутикова.
Будет ли усилена безопасность зрителей в Перми?
Первым о выходе фильма в прокат в Перми объявил кинотеатр «Премьер», затем «Киномакс», а потом сеть «Синема Парк». Представители всех кинотеатров заявили, что угроз в их адрес не поступало. При этом они заверили, что будут усилены меры безопасности, но как именно не смогли ответить.
— Всё будет нормально. Это прекрасный фильм о любви. Да, будут усилены меры охраны, как не знаю. Что вы хотите от меня услышать? — прокомментировали вопрос о безопасности «Новостям Перми» в кинотеатре «Премьер».
Что думает о фильме пермская епархия?
В службе информации пермской епархии отказались комментировать «Матильду».
— Мы не даем комментарии, потому что это просто фильм, — заявил руководитель службы информации пермской епархии Юрий Кищук.
Как Пермь связана с «Матильдой»?
Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко поставил всю хореографию в фильме, а также исполнил эпизодическую роль. Кроме того, дублером актрисы, которая играла Матильду, была балерина пермского театра Дарья Тихонова.
Артисты пермского балета даже выпустили ролик в поддержку фильма, исполнив знаменитые 32 фуэте.