Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Бузова опозорилась на показе дочери Кадырова
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: Собчак рассказала о дружбе с дочерьми Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
На Украине заявили, что Саакашвили «перешел красную черту» - СМИ
Елена Летучая вышла на подиум без нижнего белья
Ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» сравнялись
Малым городам дадут шанс на благоустройство
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
15:47 (мск), источник: Новости Перми

Пермская епархия о «Матильде»: «Это просто фильм»

26 октября в прокат выходит лента, рассказывающая о взаимоотношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Несмотря на угрозы, поджоги, петиции и многочисленные обращения депутата госдумы Натальи Поклонской, фильм всё-таки выйдет на большие экраны, в том числе Перми.

#остановимматильду или почему православные против выхода фильма?

Фильм «Матильда» рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Однако верующие, сторонники «Христианского государства» и особенно депутат Государственной думы Наталья Поклонская утверждают, что лента порочит имя императора, причисленного к лику святых. Фильм требовали запретить, угрожая поджогами. В Москве сожгли автомобили у офиса адвоката режиссера «Матильды» Алексея Учителя, а в Екатеринбурге мужчина на автомобиле пытался поджечь кинотеатр.

В соцсетях созданы группы «Против фильма «Матильда», «Остановим «Матильду», но там призывают не к беспорядкам, а лишь к усиленным молитвам.

«Новости Перми» поговорили с пермячкой Яной Крутиковой, которая объяснила, что она имеет против этого фильма.

— Непозволительно ворошить «грязь» бульварной, предреволюционной прессы, ненавидящей царя, который со своей семьей не сбежал как многие в Европу, а до конца выполнил свой долг государя перед отечеством. И поднимать данную тему в контексте 100-летия революции в России — это поднимать волну ненависти в людях как сто лет назад — красных и белых. Зачем?! Зачем?! А я за стабильность в нашем государстве. Как верующий человек, считаю своим долгом сделать свой выбор, чтобы перед богом моя совесть была чиста, — рассказала Яна Крутикова.

Читайте также
Пермские балерины выпустили ролик в поддержку «Матильды»



Будет ли усилена безопасность зрителей в Перми?

Первым о выходе фильма в прокат в Перми объявил кинотеатр «Премьер», затем «Киномакс», а потом сеть «Синема Парк». Представители всех кинотеатров заявили, что угроз в их адрес не поступало. При этом они заверили, что будут усилены меры безопасности, но как именно не смогли ответить.

— Всё будет нормально. Это прекрасный фильм о любви. Да, будут усилены меры охраны, как не знаю. Что вы хотите от меня услышать? — прокомментировали вопрос о безопасности «Новостям Перми» в кинотеатре «Премьер».

Что думает о фильме пермская епархия?

В службе информации пермской епархии отказались комментировать «Матильду».

— Мы не даем комментарии, потому что это просто фильм, — заявил руководитель службы информации пермской епархии Юрий Кищук.

Как Пермь связана с «Матильдой»?

Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко поставил всю хореографию в фильме, а также исполнил эпизодическую роль. Кроме того, дублером актрисы, которая играла Матильду, была балерина пермского театра Дарья Тихонова.

Артисты пермского балета даже выпустили ролик в поддержку фильма, исполнив знаменитые 32 фуэте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Лысьве арестовали убийцу
Путин попросил перенести срок индексации пенсий для военных
Росгвардия создаст морскую бригаду
Таможня России: за год нарушители вывели из страны $1,6 млрд
Касперский объяснил случайностью скачивание данных АНБ
В Таиланде начались похороны короля, который умер год назад
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилии
Зимний брали дважды: как народ чуть не утопил революцию в вине
Спорт
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018? Даниил Квят официально получил от "Ред Булл" чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
8 имен, означающих «жизнь» Рождение ребенка – это всегда чудо воплощения жизни. Так хочется, чтобы оно ничем не омрачалось, чтобы новая жизнь была наполнена благополучием и била через край. Мы собрали список имен с жизнеутверждающими значениями.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь