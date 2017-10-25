Пермская епархия о «Матильде»: «Это просто фильм»

#остановимматильду или почему православные против выхода фильма?



Фильм «Матильда» рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Однако верующие, сторонники «Христианского государства» и особенно депутат Государственной думы Наталья Поклонская утверждают, что лента порочит имя императора, причисленного к лику святых. Фильм требовали запретить, угрожая поджогами. В Москве сожгли автомобили у офиса адвоката режиссера «Матильды» Алексея Учителя, а в Екатеринбурге мужчина на автомобиле пытался поджечь кинотеатр.



В соцсетях созданы группы «Против фильма «Матильда», «Остановим «Матильду», но там призывают не к беспорядкам, а лишь к усиленным молитвам.



«Новости Перми» поговорили с пермячкой Яной Крутиковой, которая объяснила, что она имеет против этого фильма.



— Непозволительно ворошить «грязь» бульварной, предреволюционной прессы, ненавидящей царя, который со своей семьей не сбежал как многие в Европу, а до конца выполнил свой долг государя перед отечеством. И поднимать данную тему в контексте 100-летия революции в России — это поднимать волну ненависти в людях как сто лет назад — красных и белых. Зачем?! Зачем?! А я за стабильность в нашем государстве. Как верующий человек, считаю своим долгом сделать свой выбор, чтобы перед богом моя совесть была чиста, — рассказала Яна Крутикова.