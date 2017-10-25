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17:37 (мск), источник: НТА-Приволжье

Стоимость проезда в муниципальном транспорте Дзержинска повысится с 15 ноября до 25 рублей

Как сообщает пресс-служба администрации Дзержинска, глава администрации города Дзержинска Виктор Нестеров подписал постановление об установлении стоимости проезда в муниципальном электротранспорте (троллейбусы №№ 2, 2А, 3, 4, 5 и 6) в размере 23 рубля за одну поездку с 15 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Автобусные маршруты МУП «Экспресс» обслуживает по нерегулируемому тарифу, соответственно стоимость проезда ими устанавливается самостоятельно. Предприятие направило на имя главы администрации письмо, в котором уведомило, что с 15 ноября стоимость билета на одну поездку в городских автобусах (№№ 4, 5, 6, 15 и 28) будет составлять 25 рублей.

Стоимость поездки в автобусах пригородного сообщения (№№ 103/Т-103, 105/Т-105, 106/Т-106, 107 и 113/Т-113) будет рассчитываться исходя из цены 3 рубля за 1 пассаж./км.

Месячные проездные билеты для студентов очной формы обучения (высших и средних специальных учебных заведений) будут стоить 630 рублей, для учащихся общеобразовательных учреждений и учащихся учреждений начального профессионального образования — 525 рублей.

«Если ученик шесть дней в неделю ездит в школу и обратно — это 48 поездок по 23 рубля, 1104 рубля. Проездной же обойдется родителям в 2 раза дешевле — 525 рублей, соответственно каждая поездка будет стоить по 11 рублей. А если школьник еще и секции посещает или кружки, то в итоге по проездному стоимость поездки будет еще ниже», — отметил глава администрации Виктор Нестеров.

На пригородных автобусных маршрутах будут действовать отдельный проездной для учеников и студентов за 750 рублей.

Напомним также, что в муниципальном транспорте продолжают действовать единые социальные проездные билеты (ЕСПБ) и абонементы (ЕСПА), цена на которые осталась неизменной — 450 и 700 рублей соответственно.

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