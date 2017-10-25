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16:00 (мск), источник: dostup1.ru

Сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим работы из-за плохой погоды

Экипажи ДПС сопровождает снегоуборочная техника.

В связи со сложными погодными условиями, низкой температурой, гололедицей и снегопадом сотрудники Госавтоинспекции переведены на усиленный режим работы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Управление областной ГИБДД проводит мониторинг состояния дорожных и погодных условий в Челябинске, а также на дорогах федерального и областного значения. Для организации движения в крупных городах привлекаются регулировщики. Экипажи ДПС сопровождает снегоуборочная техника.

Сотрудники Госавтоинспекции готовы оказать помощь участникам дорожного движения, в том числе с привлечением спецтехники. В условиях сильных метелей на машинах ДПС работают проблесковые маячки. По данным ГИБДД, несмотря на ухудшение погоды, ситуация с обеспечением безопасности на дорогах остается стабильной.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на дороге, выбирать скорость и маршрут с учетом дорожной ситуации.

Напомним, что ночью 26 октября в регионе прогнозируется понижение температуры воздуха до минус 15 градусов в низинах. Гидрометцентр РФ сообщает, что 27 октября в Челябинской и Курганской областях ожидается сильный снег.

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