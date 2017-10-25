Сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим работы из-за плохой погоды

В связи со сложными погодными условиями, низкой температурой, гололедицей и снегопадом сотрудники Госавтоинспекции переведены на усиленный режим работы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Управление областной ГИБДД проводит мониторинг состояния дорожных и погодных условий в Челябинске, а также на дорогах федерального и областного значения. Для организации движения в крупных городах привлекаются регулировщики. Экипажи ДПС сопровождает снегоуборочная техника.

Сотрудники Госавтоинспекции готовы оказать помощь участникам дорожного движения, в том числе с привлечением спецтехники. В условиях сильных метелей на машинах ДПС работают проблесковые маячки. По данным ГИБДД, несмотря на ухудшение погоды, ситуация с обеспечением безопасности на дорогах остается стабильной.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на дороге, выбирать скорость и маршрут с учетом дорожной ситуации.