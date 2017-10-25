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16:54 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове 28 октября пройдет продовольственная ярмарка

В эту субботу в Ростове-на-Дону перед входом в гипермаркет «Лента» состоится продовольственная ярмарка.

Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, торги продлятся с 08:00 до 15:00. В них примут участие сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской области.

На ярмарке можно будет приобрести фрукты и овощи, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, рыбу.

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