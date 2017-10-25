В Казани ожидается +1 градус
26 октября в Казани ожидается облачная погода, днем небольшой снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
26 октября в Казани ожидается облачная погода, днем небольшой снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Ветер
Максимальная температура воздуха днем от -1 до +1 градуса. На отдельных участках дорог гололедица.