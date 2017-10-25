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16:20 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани ожидается +1 градус

26 октября в Казани ожидается облачная погода, днем небольшой снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 58% 756 мм рт. ст. 4 м/с

Ветер юго-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 4−6 градусов мороза.

Максимальная температура воздуха днем от -1 до +1 градуса. На отдельных участках дорог гололедица.

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