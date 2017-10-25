В Самаре на Волге с «горящего» судна эвакуировали 48 человек
По окончании учений работе спасателей была поставлена положительная оценка.
По окончании учений работе спасателей была поставлена положительная оценка.
В среду, 25 октября, около 9:00 после отхода от первого причала самарского речного вокзала пассажирского теплохода «ОМ» в машинном отделении судна
Такова легенда
Так, через три минуты после «звонка» в службу спасения к терпящему бедствие судну прибыл спасательный катер ПСП «Центральная» с тремя спасателями. Используя спасательный круг, они подняли на борт катера одного из пострадавших. Другого в бессознательном состоянии к спасательному катеру доставил водолаз. Затем к месту происшествия «подтянулись» спасательные катера подразделений «Первомайская» и «Поляна Фрунзе». С помощью трех катеров спасатели эвакуировали пассажиров теплохода, а затем доставили их до берега. После этого к объятому пламенем теплоходу подошел пожарный катер «Смелый». В итоге судно удалось успешно потушить.
«По окончании учений работе спасателей была поставлена положительная оценка. От службы в учениях задействовано 11 спасателей и три спасательных катера», — сообщили в