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16:13 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на Волге с «горящего» судна эвакуировали 48 человек

По окончании учений работе спасателей была поставлена положительная оценка.

Источник: pssso.ru

В среду, 25 октября, около 9:00 после отхода от первого причала самарского речного вокзала пассажирского теплохода «ОМ» в машинном отделении судна из-за утечки топлива произошел пожар, а затем взорвался топливный бак. По предварительным данным, травмы средней степени тяжести получили 13 человек, легкой степени тяжести 35 человек, из них 11 детей. Два человека оказались за бортом.

Такова легенда командно-штабных учений, которые прошли сегодня на Волге в районе Некрасовского спуска. По заданию оперативные службы должны были спасти людей с горящего теплохода, с чем они блестяще справились.

Так, через три минуты после «звонка» в службу спасения к терпящему бедствие судну прибыл спасательный катер ПСП «Центральная» с тремя спасателями. Используя спасательный круг, они подняли на борт катера одного из пострадавших. Другого в бессознательном состоянии к спасательному катеру доставил водолаз. Затем к месту происшествия «подтянулись» спасательные катера подразделений «Первомайская» и «Поляна Фрунзе». С помощью трех катеров спасатели эвакуировали пассажиров теплохода, а затем доставили их до берега. После этого к объятому пламенем теплоходу подошел пожарный катер «Смелый». В итоге судно удалось успешно потушить.

«По окончании учений работе спасателей была поставлена положительная оценка. От службы в учениях задействовано 11 спасателей и три спасательных катера», — сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

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