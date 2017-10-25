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16:08 (мск), источник: Actualitati.md

Со следующей недели школьники Молдовы уйдут на каникулы

Небольшой отдых ожидает учащихся школ и лицеев в период с 30 октября по 5 ноября.

Источник: Actualitati.md

Отмечается, что период каникул текущего учебного года был утвержден приказом министерства просвещения.

Следующие каникулы школьников будут зимой. В новогодние праздники каникулы пройдут с 23 декабря по 8 января.

Следом пройдут весенние 8—11 марта; пасхальные 7—16 апреля; летние 1 июня-31 августа.

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