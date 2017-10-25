Со следующей недели школьники Молдовы уйдут на каникулы
Небольшой отдых ожидает учащихся школ и лицеев в период с 30 октября по 5 ноября.
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Небольшой отдых ожидает учащихся школ и лицеев в период с 30 октября по 5 ноября.
Отмечается, что период каникул текущего учебного года был утвержден приказом министерства просвещения.
Следующие каникулы школьников будут зимой. В новогодние праздники каникулы пройдут с 23 декабря по 8 января.
Следом пройдут весенние