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17:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Полиция призвала водителей Воронежской области задуматься о замене резины к зиме

Сотрудники полиции посоветовали автомобилистам Воронежской области задуматься о замене летней резины на зимнюю. Обращение к водителям появилось на сайте ГУ МВД по региону в среду, 25 октября.

Источник: РИА "Воронеж"

В регионе прогнозируются минусовая температура и дожди, в некоторых районах области — снег. Выпадение осадков и понижение температуры «могут вызвать плохое сцепление колес с дорогой», отметила пресс-служба ведомства.

Смена резины на зимнюю — не единственная мера, направленная на снижение риска ДТП. Правоохранители напомнили, что аварий помогут избежать осторожность, бдительность и четкое соблюдение ПДД. Особую осторожность водителям следует проявить вечером и ночью, когда дороги могут покрыться льдом. При этом тормозной путь автомобиля увеличивается, и машина становится почти неуправляемой.

Владелец машины обязан не только оборудовать ее ошипованной резиной, но и разместить на ней опознавательный знак «Шипы». За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность. Управление транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ) грозит штрафом в 500 рублей.

Забывать об осторожности нельзя и пешеходам. Перед тем как наступить на «зебру», им нужно убедиться в том, что водитель видит их и пропускает.

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