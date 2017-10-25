Полиция призвала водителей Воронежской области задуматься о замене резины к зиме

Источник: РИА "Воронеж"

В регионе прогнозируются минусовая температура и дожди, в некоторых районах области — снег. Выпадение осадков и понижение температуры «могут вызвать плохое сцепление колес с дорогой», отметила пресс-служба ведомства.

Смена резины на зимнюю — не единственная мера, направленная на снижение риска ДТП. Правоохранители напомнили, что аварий помогут избежать осторожность, бдительность и четкое соблюдение ПДД. Особую осторожность водителям следует проявить вечером и ночью, когда дороги могут покрыться льдом. При этом тормозной путь автомобиля увеличивается, и машина становится почти неуправляемой.

Владелец машины обязан не только оборудовать ее ошипованной резиной, но и разместить на ней опознавательный знак «Шипы». За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность. Управление транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ) грозит штрафом в 500 рублей.