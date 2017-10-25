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17:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Турпоток на курорты Краснодарского края увеличился на 100 тыс. человек

На курортах Краснодарского края с начала 2017 года отдохнули 14,7 млн человек, что на 100 тыс. человек больше, чем в тот же период 2016 года — такие данные приводит министерство курортов и туризма региона.

В высокий сезон количество отдыхающих составило 9,9 млн человек, что примерно соответствует итогам лета 2016 года. Оценка числа организованных и неорганизованных отдыхающих проводится в соответствии с методикой Росстата, пояснила пресс-секретарь министерства Екатерина Ивченко.

По ее словам, в начале лета из-за холодной погоды отмечалось снижение турпотока, но затем показатели трафика сравнялись с итогами прошлого года, который у российских туроператоров считается очень продуктивным из-за запрета, введенного в 2016 году на ряд популярных зарубежных направлений (Турция, Египет).

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