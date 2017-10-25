Турпоток на курорты Краснодарского края увеличился на 100 тыс. человек

В высокий сезон количество отдыхающих составило 9,9 млн человек, что примерно соответствует итогам лета 2016 года. Оценка числа организованных и неорганизованных отдыхающих проводится в соответствии с методикой Росстата, пояснила пресс-секретарь министерства Екатерина Ивченко.
По ее словам, в начале лета из-за холодной погоды отмечалось снижение турпотока, но затем показатели трафика сравнялись с итогами прошлого года, который у российских туроператоров считается очень продуктивным из-за запрета, введенного в 2016 году на ряд популярных зарубежных направлений (Турция, Египет).