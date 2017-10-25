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17:09 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже днем 25 октября выпал первый снег

Снежинки очень мелкие и тают, падая на землю.

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Источник: Новости Воронежа

Днем в среду, 25 октября, в Воронеже пошел первый снег. Мелкие снежинки кружат в воздухе, но тают, когда падают на землю. Местные жители пытаются его сфотографировать, но пока это получается плохо.

Отметим, что температура сегодня днем +1…+3 градуса, к вечеру синоптики прогнозируют похолодание до 0 градусов. В четверг, 26 октября, в Воронеже тоже почти весь день с неба будет срываться дождь со снегом. Температура днем +2…+4 градуса, а ночью −2…−0 градусов.

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