В Воронеже днем 25 октября выпал первый снег

Днем в среду, 25 октября, в Воронеже пошел первый снег. Мелкие снежинки кружат в воздухе, но тают, когда падают на землю. Местные жители пытаются его сфотографировать, но пока это получается плохо.

Отметим, что температура сегодня днем +1…+3 градуса, к вечеру синоптики прогнозируют похолодание до 0 градусов. В четверг, 26 октября, в Воронеже тоже почти весь день с неба будет срываться дождь со снегом. Температура днем +2…+4 градуса, а ночью −2…−0 градусов.