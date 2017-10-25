Скончался известный общественный деятель РК Камза Жумабеков

Источник: Zakon.kz

На 89 году жизни скончался известный общественный деятель, ветеран партийного и государственного строительства Жумабеков Камза Бижанович, передает Zakon.kz.

К. Жумабеков родился 25 октября 1928 года в селе Шакат Павлодарского района Павлодарской области. Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт (1952 г.), Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1963г.). Ученый зоотехник, кандидат сельскохозяйственных наук. Трудовую деятельность начал в 1942 году рабочим совхоза «Шакат».

В разные годы работал главным зоотехником отделения совхоза, председателем колхоза, директором совхоза, вторым секретарем Цюрупинского (Щербактинского) райкома партии, председателем Баянаульского райисполкома Павлодарской области, заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК Компартии Казахстана, вторым секретарем Карагандинского обкома партии, председателем Жезказганского облисполкома, заместителем председателя Президиума Центрального совета Казахского общества охраны природы, советником ректора Казахстанско- Российского университета и членом Комиссии партийного контроля при Карагандинском областном филиале партии «Нур Отан».

Жумабеков К. Б. внес существенный вклад в развитие страны, особо следует отметить его результативный и самоотверженный труд в течение 16 лет в должности председателя Джезказганского облисполкома, позволивший существенно поднять производительность труда промышленных предприятий и объектов сельского хозяйства этого непростого региона Казахстана.

Избирался делегатом ХХV, XXVI и XXVII съездов КПСС, XIX Всесоюзной партийной конференции, XI Всесоюзного съезда профессиональных союзов; избирался членом Центрального Комитета на XIII, XIV, XV, XVI съездах Компартии Казахстана; депутатом Верховного Совета Казахской ССР 8,9,10 и 11 созывов, Целинного Краевого Совета первого созыва от Баянаульского избирательного округа. Награжден орденами «Құрмет», «Трудового красного Знамени» (дважды), «Дружбы Народов», «Знак Почета», медалями, Почетными Грамотами Верховного Совета Казахской ССР, медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг», «За мужество и любовь к Отечеству 1941−1945 гг.» и знаком «Ветеран войны и труда 1941−1945 гг.».