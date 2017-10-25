Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грушевский рассказал, куда пропала Регина Дубовицкая
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Армен Джигарханян подал на развод
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Назван самый пересматриваемый фильм
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Одна из его дочерей»: Собчак о фото с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
СМИ: 53-летняя Ольга Крутая показала фигуру в смелом платье
Елена Летучая вышла на подиум без нижнего белья
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
17:42 (мск), источник: Вести Иркутск

«Стена Александра Вампилова» украсит новый сквер в микрорайоне Первомайском

Стена, посвящённая творчеству Александра Вампилова, появилась в иркутском микрорайоне Первомайском.

Источник: Вести Иркутск

Большой портрет драматурга разместится на 100 квадратных метрах. Расписывают стену молодые художники. Они стали победителями конкурса на лучший эскиз рисунка о творчестве писателя. Помимо портрета там появятся и цитаты из произведений Вампилова. Стена станет украшением нового сквера. Сейчас там заканчивают строительные работы.

— Тема «Вампилов и творчество» здесь раскрывается именно через театр, его драматургию. Чтобы вникнуть в тему, мне пришлось пересмотреть все фильмы, которые сняты по Вампилову, послушать произведения, которые не экранизированы, почитать его биографию. То, что в рамках школьной программы мы знаем, это очень мало, — говорит автор проекта Сергей Пнёв.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В нижегородском клубе пара занялась любовью на глазах у всех
Врачи рассказали о последних минутах жизни Марьянова
Путин попросил перенести срок индексации пенсий для военных
Депутат попросил Генпрокуратуру проверить слова Собчак о Крыме
Таможня заявила о незаконном выводе из России $1,6 млрд
Касперский объяснил случайностью скачивание данных АНБ
В Таиланде начались похороны короля, который умер год назад
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилии
Зимний брали дважды: как народ чуть не утопил революцию в вине
Спорт
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018? Даниил Квят официально получил от "Ред Булл" чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото) 23 октября Рита Дакота и Влад Соколовский стали родителями девочки.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь