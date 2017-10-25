«Стена Александра Вампилова» украсит новый сквер в микрорайоне Первомайском

Большой портрет драматурга разместится на 100 квадратных метрах. Расписывают стену молодые художники. Они стали победителями конкурса на лучший эскиз рисунка о творчестве писателя. Помимо портрета там появятся и цитаты из произведений Вампилова. Стена станет украшением нового сквера. Сейчас там заканчивают строительные работы.

— Тема «Вампилов и творчество» здесь раскрывается именно через театр, его драматургию. Чтобы вникнуть в тему, мне пришлось пересмотреть все фильмы, которые сняты по Вампилову, послушать произведения, которые не экранизированы, почитать его биографию. То, что в рамках школьной программы мы знаем, это очень мало, — говорит автор проекта Сергей Пнёв.