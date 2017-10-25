Ирина Слуцкая: «Уже не помню, в который раз я приезжаю в Уфу»

На тропе здоровья «Уфимские липы» спортсменка вместе с помощниками возглавила колонну тех, кому за 50, которые намерены бороться с недугом не только традиционными препаратами, но физической активностью.

«Я выбрала поддержку людей с диагнозом “сахарный диабет” не случайно, — призналась Ирина Слуцкая. — Два года назад я стала свидетелем истории, когда девочку привели на секцию фигурного катания и именно там родители от врачей узнали, что у ребенка такое заболевание. Но это не приговор. Спортом можно и нужно заниматься».

Ирина Слуцкая после уфимской тропы здоровья приехала во Дворец спорта, где ее с нетерпением ждали мальчики и девочки с диагнозом «сахарный диабет». Дети впервые в жизни надели фигурные коньки и вышли на лед.

«Я поддерживаю мысль, что физическая активность — “это естественное лекарственное средство”, и поэтому она должна рассматриваться как часть медицинского инструментария», — сказала прославленная фигуристка.

Более получаса дети катались на коньках и даже пытались исполнить какие-то элементы из профессионального спорта.