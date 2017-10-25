Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грушевский рассказал, куда пропала Регина Дубовицкая
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Одна из его дочерей»: Собчак о фото с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
СМИ: 53-летняя Ольга Крутая показала фигуру в смелом платье
Елена Летучая вышла на подиум без нижнего белья
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
17:50 (мск), источник: ИА Башинформ

Ирина Слуцкая: «Уже не помню, в который раз я приезжаю в Уфу»

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Знаменитая фигуристка, двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы Ирина Слуцкая провела для уфимцев, страдающих сахарным диабетом, мастер-класс по скандинавской ходьбе и фигурному катанию.

На тропе здоровья «Уфимские липы» спортсменка вместе с помощниками возглавила колонну тех, кому за 50, которые намерены бороться с недугом не только традиционными препаратами, но физической активностью.

«Я выбрала поддержку людей с диагнозом “сахарный диабет” не случайно, — призналась Ирина Слуцкая. — Два года назад я стала свидетелем истории, когда девочку привели на секцию фигурного катания и именно там родители от врачей узнали, что у ребенка такое заболевание. Но это не приговор. Спортом можно и нужно заниматься».

Ирина Слуцкая после уфимской тропы здоровья приехала во Дворец спорта, где ее с нетерпением ждали мальчики и девочки с диагнозом «сахарный диабет». Дети впервые в жизни надели фигурные коньки и вышли на лед.

«Я поддерживаю мысль, что физическая активность — “это естественное лекарственное средство”, и поэтому она должна рассматриваться как часть медицинского инструментария», — сказала прославленная фигуристка.

Более получаса дети катались на коньках и даже пытались исполнить какие-то элементы из профессионального спорта.

«Уже не помню, в который раз я приезжаю в Уфу, — призналась Слуцкая. — Бывала я в столице республики и с выступлениями, и как посол ГТО, теперь как председатель Добровольного физкультурно союза в поддержку всероссийской акции “Жить, побеждая диабет!” Каждый раз убеждаюсь, что в вашем городе живут очень приветливые, гостеприимные люди, а улицы становятся красивее».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Путин попросил перенести срок индексации пенсий для военных
Депутат попросил Генпрокуратуру проверить слова Собчак о Крыме
Таможня заявила о незаконном выводе из России $1,6 млрд
Касперский объяснил случайностью скачивание данных АНБ
В Таиланде начались похороны короля, который умер год назад
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилии
Зимний брали дважды: как народ чуть не утопил революцию в вине
Спорт
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018? Даниил Квят официально получил от "Ред Булл" чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото) 23 октября Рита Дакота и Влад Соколовский стали родителями девочки.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь