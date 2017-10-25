Профессор КФУ: «Лебеди-шипуны освоили еще один водоем в Казани»

По словам заведующего кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, председателя казанского отделения Союза охраны птиц России, профессора Ильгизара Рахимова, тройка белых лебедей-шипунов была замечена им на озерах в районе авторынка Казани. «Я предполагаю, что у них было гнездо. Возможно, что оно было разорено, и птенцы погибли. Интересна судьба еще одной взрослой птицы. Поскольку это парные пернатые, плохо переносящие одиночество. Спасает то, что рядом нет жилых застроек и то, что там труднодоступные болотистые участки. Хотя рядом проходит железная дорога», — сказал ученый.