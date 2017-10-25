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17:20 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Профессор КФУ: «Лебеди-шипуны освоили еще один водоем в Казани»

(Город Казань KZN.RU, 25 октября). В Татарстане увеличивается число мест обитания лебедей-шипунов. В этом году краснокнижные птицы поселились еще на одном водоеме в Казани, что свидетельствует о благоприятных факторах для их обитания в городской среде.

Источник: Город Казань.KZN.RU

По словам заведующего кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, председателя казанского отделения Союза охраны птиц России, профессора Ильгизара Рахимова, тройка белых лебедей-шипунов была замечена им на озерах в районе авторынка Казани. «Я предполагаю, что у них было гнездо. Возможно, что оно было разорено, и птенцы погибли. Интересна судьба еще одной взрослой птицы. Поскольку это парные пернатые, плохо переносящие одиночество. Спасает то, что рядом нет жилых застроек и то, что там труднодоступные болотистые участки. Хотя рядом проходит железная дорога», — сказал ученый.

До ноябрьских праздников лебеди улетят на зимовку в теплые края, возможно, в следующем году они вернутся на это же место, сообщает пресс-служба КФУ.

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