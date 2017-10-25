Профессор КФУ: «Лебеди-шипуны освоили еще один водоем в Казани»
(Город Казань KZN.RU, 25 октября). В Татарстане увеличивается число мест обитания
(Город Казань KZN.RU, 25 октября). В Татарстане увеличивается число мест обитания
По словам заведующего кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, председателя казанского отделения Союза охраны птиц России, профессора Ильгизара Рахимова, тройка белых
До ноябрьских праздников лебеди улетят на зимовку в теплые края, возможно, в следующем году они вернутся на это же место, сообщает