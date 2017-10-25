На границах Шенгена с 2020-го перестанут ставить штампы в паспорта
Сколько средств понадобится странам соглашения на внедрение новой системы регистрации
Сколько средств понадобится странам соглашения на внедрение новой системы регистрации
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Штампы в паспорт о въезде или выезде из зоны Шенгенского соглашения не будут ставить с 2020 года, в среду Европарламент утвердил новую систему регистрации пересекающих границы.
Изменить порядок
Новые правила регистрации
По предположению инициаторов новой процедуры, она позволит не только упростить попадание в страны Шенгена гражданам третьих стран, но и автоматически следить за временем их нахождения в странах Евросоюз и фиксировать передвижения.
Для внедрения новой системы странам Шенгена придется переоборудовать все пункты пропуска, что потребует немалых инвестиций. О точных суммах, необходимых для изменения процедуры, пока не заявляется.
Беларусь — одна из мировых лидеров по количеству выданных шенгенских виз на тысячу населения. Сейчас требования для граждан республики по получению визы достаточно строгие, а консульский сбор составляет 60 евро. Беларусь и Евросоюз ведут переговоры об упрощении визового режима.