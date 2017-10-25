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17:06 (мск), источник: Sputnik.by

На границах Шенгена с 2020-го перестанут ставить штампы в паспорта

Сколько средств понадобится странам соглашения на внедрение новой системы регистрации въезда-выезда — пока не известно.

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Штампы в паспорт о въезде или выезде из зоны Шенгенского соглашения не будут ставить с 2020 года, в среду Европарламент утвердил новую систему регистрации пересекающих границы.

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Изменить порядок въезда-выезда из зоны Шенгена специалисты предложили в этом году — мотивировали новеллы требованиями безопасности и растущим потоком туристов в страны соглашения. После предварительных слушаний и обсуждений в среду Европарламент принял новые нормы регистрации пересекающих границы.

Новые правила регистрации въезда-выезда в страны Шенгенского соглашения должны вступить в силу после 2020 года. После этого на границах перестанут ставить штампы о пересечении границы в паспорта — вместо этого документы будут сканироваться, а сами граждане будут сверять биометрические данные и фотографироваться.

По предположению инициаторов новой процедуры, она позволит не только упростить попадание в страны Шенгена гражданам третьих стран, но и автоматически следить за временем их нахождения в странах Евросоюз и фиксировать передвижения.

Для внедрения новой системы странам Шенгена придется переоборудовать все пункты пропуска, что потребует немалых инвестиций. О точных суммах, необходимых для изменения процедуры, пока не заявляется.

Беларусь — одна из мировых лидеров по количеству выданных шенгенских виз на тысячу населения. Сейчас требования для граждан республики по получению визы достаточно строгие, а консульский сбор составляет 60 евро. Беларусь и Евросоюз ведут переговоры об упрощении визового режима.

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