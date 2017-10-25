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16:58 (мск), источник: Tengrinews

Названы самые опасные дороги в Алматинской области

Названы наиболее опасные автодороги в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz cо ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Источник: Tengrinews

Согласно полицейскому анализу наиболее опасными направлениями остаются автомобильные трассы Алматы — Кокпек — Коктал, Алматы — Бишкек, Алматы — Талгар — Евгеньевка, на которых отмечается загруженность транспортного потока и частое игнорирование водителями действующих дорожных правил. В ведомстве проинформировали, что предзимнее обследование автотрасс общей протяженностью более 18 тысяч километров проводилось в рамках отработки «Безопасная дорога». В результате отработки выявлено более 4,5 тысячи нарушений ПДД, в том числе 100 случаев нахождения за рулем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Кроме того, зафиксировано 27 ДТП, в которых погибли 15 человек и пострадали около 30.

«Цель мероприятия — снижение аварийности на всех трассах, в том числе загородных, республиканского, областного и местного значений. Особое внимание уделено выявлению аварийно-опасных участков, где теперь усилено патрулирование с выставлением дополнительных нарядов дорожно-патрульной полиции», — сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

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