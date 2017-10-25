Крымчане будут смотреть «Матильду» с полицейскими

Источник: РИА "Новости"

Как узнал корреспондент РИА Новости Крым, фильм покажут в кинотеатрах Евпатории, Феодосии, Ялты, Севастополя, Джанкоя, Белогорска и Симферополя, а вот в Керчи и Алуште решили отказаться от проката ленты.

Ранее в МВД России приняли решение усилить меры безопасности в кинотеатрах при демонстрации ленты. Как подтвердили РИА Новости Крым в МВД по РК, в залах во время сеансов будут дежурить правоохранители.

Как рассказал управляющий одного из кинотеатров Ялты Роман Гостев, полицейские действительно будут смотреть фильм вместе со зрителями, но каких-то проблем на показе не ждут.

«Инцидент был только в Екатеринбурге. Например, во Владивостоке, где пять залов работали на показ этого фильма, все было спокойно. Я лично общался с директором кинотеатра. Там просто более детально досматривали зрителей при входе. В Ялте больше внимания этим сеансам уделяется со стороны МВД, они будут присутствовать в залах. Но я считаю, что это излишняя мера успокоения: у нас работает собственная служба безопасности. Я уверен, что в Крыму люди спокойные, адекватные и все пройдет хорошо. Я сам лично смотрел этот фильм: он неплохой, в историческом антураже», — рассказа Роман Гостев.

Председатель правления Союза ветеранов правоохранительных органов и вооруженных сил Симферополя Александр Бочкарев считает, что усиление охраны во время киносеансов вполне оправдано.

«Люди неоднозначно воспринимают этот фильм. Было бы очень неплохо, если бы руководство всех кинотеатров обеспокоилось дополнительной охраной. Я понимаю, что это может быть накладно, но позволит пресечь возможные правонарушения, в историческом антураже» Бочкарев

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую якобы был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Предпоказ был организован продюсерами фильма.