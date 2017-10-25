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17:52 (мск), источник: Pro Город Самара

Светофоры на Кирова — Победы могут заработать уже на следующей неделе

Все 11 светофоров, ориентировочно, заработают уже на следующей неделе.

Сегодня, 25 октября, специалисты «Самарадортранссигнал» приступили к монтажу светофоров на пересечении проспекта Кирова и улицы Победы, пишет «Самарская газета».

Предполагается, что к вечеру эти работы будут завершены, после этого на перекрестке установят все необходимые дорожные знаки. Все 11 светофоров, ориентировочно, заработают уже на следующей неделе.

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