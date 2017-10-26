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13:46 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Подмосковье осталось без дач

Объем предложения на загородном рынке упал до минимума.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Предложение на загородном рынке Подмосковья сократилось до минимального значения за последние четыре года, а в большей части новых проектов вместо готовых домовладений предлагаются участки без подряда. Но аналитики называют спад позитивной тенденцией: с рынка начали «вымываться» накопленные за годы кризиса предложения.

За три квартала 2017 года на рынок загородной недвижимости Подмосковья вышло 39 новых поселков, что на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого, когда появились 60 новых проектов. Такие данные в своем исследовании приводит «Инком-Недвижимость». В общей сложности в третьем квартале на рынке загородной недвижимости региона экспонировалось 65,12 тыс. лотов — это на 8,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и минимальный объем за последние четыре года, подсчитали консультанты. Падение общего объема предложения аналитики «Инкома» считают скорее позитивным фактором: накопленные за годы кризиса объемы начали уменьшаться, это может указывать на оживление рынка.

Согласно данным «Инком-Недвижимости», 74% вышедшего на рынок в этом году предложения приходится на участки без подряда, а наличие застройки предполагает только 26%. Годом ранее участки без застройки предлагались только в 68% новых поселков. Рост доли участков без подряда в структуре предложения на загородном рынке консультанты «Инкома» связывают с изменением специфики работы компаний: все чаще девелоперами поселков становятся компании, получившие земельные активы за долги, у которых нет ни средств для строительства, ни интереса к продвижению загородных проектов.

В общем объеме представленных лотов доля участков без подряда по итогам третьего квартала составила 65%, 17% пришлось на малоэтажное жилье, 11% — на таунхаусы и дуплексы, 7% — на коттеджи, подсчитали в «Инкоме». Консультанты добавляют, что 78% предложений при этом относятся к экономсегменту, 15% — к комфорт-классу, 4% и 3% — бизнес-класс и элитные объекты соответственно.

Александра Мерцалова

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