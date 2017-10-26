Подмосковье осталось без дач
Объем предложения на загородном рынке упал до минимума.
Объем предложения на загородном рынке упал до минимума.
Предложение на загородном рынке Подмосковья сократилось до минимального значения за последние четыре года, а в большей части новых проектов вместо готовых домовладений предлагаются участки без подряда. Но аналитики называют спад позитивной тенденцией: с рынка начали «вымываться» накопленные за годы кризиса предложения.
За три квартала 2017 года на рынок загородной недвижимости Подмосковья вышло 39 новых поселков, что на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого, когда появились 60 новых проектов. Такие данные в своем исследовании приводит «Инком-Недвижимость». В общей сложности в третьем квартале на рынке загородной недвижимости региона экспонировалось 65,12 тыс. лотов — это на 8,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и минимальный объем за последние четыре года, подсчитали консультанты. Падение общего объема предложения аналитики «Инкома» считают скорее позитивным фактором: накопленные за годы кризиса объемы начали уменьшаться, это может указывать на оживление рынка.
Согласно данным «Инком-Недвижимости», 74% вышедшего на рынок в этом году предложения приходится на участки без подряда, а наличие застройки предполагает только 26%. Годом ранее участки без застройки предлагались только в 68% новых поселков. Рост доли участков без подряда в структуре предложения на загородном рынке консультанты «Инкома» связывают с изменением специфики работы компаний: все чаще девелоперами поселков становятся компании, получившие земельные активы за долги, у которых нет ни средств для строительства, ни интереса к продвижению загородных проектов.
В общем объеме представленных лотов доля участков без подряда по итогам третьего квартала составила 65%, 17% пришлось на малоэтажное жилье, 11% — на таунхаусы и дуплексы, 7% — на коттеджи, подсчитали в «Инкоме». Консультанты добавляют, что 78% предложений при этом относятся к экономсегменту, 15% — к
Александра Мерцалова