Скворцова: число абортов в России сократилось на 250 тыс. за пять лет

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«Благодаря нашей работе за 2016 год на 58 тыс. сократилось число абортов, и за 5 лет — на 250 тыс., то есть на 25%», — сказала она.

Сокращение абортов — результат совместной работы Министерства здравоохранения и Русской православной церкви, убеждена министр. «Мы открыли 1,5 тыс. кабинетов и центров профилактики абортов при консультациях, роддомах и перинатальных центрах», — уточнила министр.

По ее словам, число абортов сокращается не только в городе, но и в сельской местности. При этом в селах высокой остается материнская смертность, что отчасти связано с криминальными абортами. Министр отметила, что, когда аборт проводят в немедицинском учреждении, женщина рискует погибнуть от маточного кровотечения.

Криминальные аборты

Министр здравоохранения добавила, что материнская смертность в сельской местности остается гораздо выше, чем в городах, чему могут способствовать аборты, проводящиеся в немедицинских организациях.

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«Число абортов снижается не только в городах — крупных и малых, но и в сельской местности, но при этом мы видим различие в материнской смертности», — сказала министр.

«Если в целом у нас материнская смертность снизилась практически вдвое за пять лет, то она в три раза пока выше в сельской местности. И мы действительно видим факт, когда по сути речь идет о криминальных абортах, о начале проведения абортов в немедицинских организациях», — добавила она.