В Волгограде стартует неделя спорта
Спортивный комплекс «Зенит» проводит неделю спорта.
Спортивный комплекс «Зенит» проводит неделю спорта.
По заявлению устроителей, акция проводится в целях пропаганды и развития физической культуры и массового спорта среди волгоградцев.
В неделе спорта примут участие юные атлеты и их наставники, занимающиеся на спортивном комплексе «Зенит» в секциях бокса,
Неделя стартует 28 октября в 10 часов. Начнутся соревнования по боксу,
В 13 часов в ДК им. Гагарина, (ул. Пельше 3) стартует первенство Волгоградской области по эстетической гимнастике.