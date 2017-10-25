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18:05 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде стартует неделя спорта

Спортивный комплекс «Зенит» проводит неделю спорта.

Источник: РИАЦ

По заявлению устроителей, акция проводится в целях пропаганды и развития физической культуры и массового спорта среди волгоградцев.

В неделе спорта примут участие юные атлеты и их наставники, занимающиеся на спортивном комплексе «Зенит» в секциях бокса, дзюдо, футбола и других видов спорта, игроки команды «Ротор-Волгоград-2», представители различных организаций и предприятий Волгограда.

Неделя стартует 28 октября в 10 часов. Начнутся соревнования по боксу, дзюдо, футболу. Одновременно сотрудники АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» будут сдавать нормы ВФСК ГТО.

В 13 часов в ДК им. Гагарина, (ул. Пельше 3) стартует первенство Волгоградской области по эстетической гимнастике.

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