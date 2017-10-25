Ожидать ли в Молдове снега в октябре: что говорят синоптики

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Зима не за горами. Некоторые районы Румынии уже не просто припорошило, а замело снегом. На отдельных участках страны-соседки образовались метровые сугробы. Молдавские синоптики отмечают, что в республике снег пока не ожидается.

Как подчеркнули Sputnik в Государственной гидрометеорологической службе страны, установившаяся в эти дни в Молдове погода вписывается в пределы нормы.

«В ближайшие семь дней мы не ожидаем снега, но прогнозируем осадки в виде слабого дождя, но никак не снег. Четверг и пятница будут относительно теплыми, но затем температура будет понижаться. К концу рассматриваемого периода, не исключаем, что на севере республики в ночные часы может быть слабый минус», — сообщили в Госгидрометеослужбе.