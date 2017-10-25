Кораллы поедают пластик из-за приятного вкуса
Американские ученые в новом исследовании показали, что морские обитатели могут поедать мелкие частицы пластика не
Американские ученые в новом исследовании показали, что морские обитатели могут поедать мелкие частицы пластика не
Загрязнение морей и океанов пластиком в последнее время приобрело масштаб глобального экологического бедствия. По оценкам экологов, общее количество пластиковых отходов в Мировом океане составляет около 300 000 тонн, а количество отдельных кусков пластикового мусора — 5,25 триллионов. В 1997 году в Тихом океане было открыто Большое тихоокеанское мусорное пятно, огромное скопление пластикового мусора и других отходов — всего более 100 млн. тонн мусора на площади в 1 млн. км². Как показали недавние исследования, даже на удаленных необитаемых островах скапливаются большие количества пластиковых частиц, представляющих большую угрозу для морских обитателей.
Ранее ученые предполагали, что морские животные, а также птицы, поедают микрочастицы пластика
Ученые провели эксперимент с мадрепоровыми кораллами, собранными у американского побережья Северной Каролины. На первом этапе кораллам давали небольшие частицы восьми различных типов пластиков и сходные по размеру с ними частички песка. Обнаружилось, что кораллы съедали все предлагаемые им пластиковые частицы и игнорировали песок.
Во втором эксперименте ученые разделили кораллы на две группы и поместили их в отдельные кормовые камеры. Одной их групп давали «чистый» пластик, а второй — пластик, покрытый бактериальной биопленкой. Эксперимент показал, что кораллы поедали оба типа пластика, но в три раза больше съедали «чистого» пластика без бактерий.
Обследование кишечника кораллов после 24 часов от поедания пластика показало, что около 10-й части пластиковых частиц все еще находились внутри кораллов.
По мнению исследователей, полученные результаты помогут в будущем изготавливать такие виды пластмасс, которые буду иметь отталкивающий вкус для морских организмов.
Исследование опубликовано в журнале Marine Pollution Bulletin.
Также ученых беспокоит проблема массового обесцвечивания кораллов, что может говорить о нарушениях их жизнедеятельности и скорой гибели.