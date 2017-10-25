Кораллы поедают пластик из-за приятного вкуса

Источник: AP 2017

Загрязнение морей и океанов пластиком в последнее время приобрело масштаб глобального экологического бедствия. По оценкам экологов, общее количество пластиковых отходов в Мировом океане составляет около 300 000 тонн, а количество отдельных кусков пластикового мусора — 5,25 триллионов. В 1997 году в Тихом океане было открыто Большое тихоокеанское мусорное пятно, огромное скопление пластикового мусора и других отходов — всего более 100 млн. тонн мусора на площади в 1 млн. км². Как показали недавние исследования, даже на удаленных необитаемых островах скапливаются большие количества пластиковых частиц, представляющих большую угрозу для морских обитателей.

Ранее ученые предполагали, что морские животные, а также птицы, поедают микрочастицы пластика из-за их внешнего сходства с их привычной пищей. Как показало новое исследование, это может быть не совсем так. И в основе отравления животных пластиком может лежать его химическая структура. Для своего эксперимента американские экологи взяли морские кораллы, которые также поедают пластик и у которых отсутствуют органы зрения. Поэтому визуальное сходство пластика с пищей в случае с ними отпадало.

Ученые провели эксперимент с мадрепоровыми кораллами, собранными у американского побережья Северной Каролины. На первом этапе кораллам давали небольшие частицы восьми различных типов пластиков и сходные по размеру с ними частички песка. Обнаружилось, что кораллы съедали все предлагаемые им пластиковые частицы и игнорировали песок.

Во втором эксперименте ученые разделили кораллы на две группы и поместили их в отдельные кормовые камеры. Одной их групп давали «чистый» пластик, а второй — пластик, покрытый бактериальной биопленкой. Эксперимент показал, что кораллы поедали оба типа пластика, но в три раза больше съедали «чистого» пластика без бактерий.

По словам ученых, эти результаты показывают, что кораллов привлекают определенные химические свойства пластика, которые воздействуют на их хеморецепторы.

Обследование кишечника кораллов после 24 часов от поедания пластика показало, что около 10-й части пластиковых частиц все еще находились внутри кораллов.

По мнению исследователей, полученные результаты помогут в будущем изготавливать такие виды пластмасс, которые буду иметь отталкивающий вкус для морских организмов.

Исследование опубликовано в журнале Marine Pollution Bulletin.