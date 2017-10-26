Жители микрорайона «Седьмое небо» получат свое почтовое отделение

Недавно журналисты программы «Вести-Приволжье» рассказывали: единственная почта по адресу Акимова, 49 вынуждена обслуживать тысячи абонентов. К ней изначально были прикреплены жители десятков многоэтажек Мещеры, после прибавились абоненты новых жилых кварталов «Седьмое небо» и «Волжские огни».



В эти дни нижегородцы получают налоговые извещения, однако на почте, что на улице Акимова в очереди приходится стоять не просто часами, а по несколько дней. Работало всего одно окно. Было негде присесть. А в обеденные часы отделение закрывалось.



25 октября представители регионального отделения Почты России заявили: с сегодняшнего дня отделение перешло на работу без обеда. Кроме того, с 14 часов будет дополнительно открыто третье окно. Дополнительные посадочные места будут установлены до конца этой недели. Книгу жалоб обновят.