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10:05 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Жители микрорайона «Седьмое небо» получат свое почтовое отделение

Хорошая новость для жителей Мещеры. В микрорайоне «Седьмое небо» планируется открытие нового почтового отделения. Правда, сроки пока не сообщаются.

Источник: РИА "Новости"

Недавно журналисты программы «Вести-Приволжье» рассказывали: единственная почта по адресу Акимова, 49 вынуждена обслуживать тысячи абонентов. К ней изначально были прикреплены жители десятков многоэтажек Мещеры, после прибавились абоненты новых жилых кварталов «Седьмое небо» и «Волжские огни».

В эти дни нижегородцы получают налоговые извещения, однако на почте, что на улице Акимова в очереди приходится стоять не просто часами, а по несколько дней. Работало всего одно окно. Было негде присесть. А в обеденные часы отделение закрывалось.

25 октября представители регионального отделения Почты России заявили: с сегодняшнего дня отделение перешло на работу без обеда. Кроме того, с 14 часов будет дополнительно открыто третье окно. Дополнительные посадочные места будут установлены до конца этой недели. Книгу жалоб обновят.

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