В США умер рок-н-ролл музыкант Фэтс Домино

В 2008 году 77-летний музыкант попал в сводки СМИ, пропав без вести, в то время как в Новом Орлеане бушевал ураган «Катрина». Домино нашли примерно через неделю благодаря дочери, она увидела в одной из газет фотографию лодки, в которой был ее отец вместе со спасателями. Выяснилось, что музыкант не пожелал эвакуироваться из Нового Орлеана и предпочел переждать ураган у себя дома.