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18:22 (мск), источник: РИА Новости

В США умер рок-н-ролл музыкант Фэтс Домино

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Известный американский музыкант Фэтс Домино (Fats Domino) скончался в Новом Орлеане, ему было 89 лет, сообщает портал TMZ.

Источник: AP 2017

Как сообщила порталу дочь музыканта, он скончался в среду в окружении семьи и друзей.

В 2008 году 77-летний музыкант попал в сводки СМИ, пропав без вести, в то время как в Новом Орлеане бушевал ураган «Катрина». Домино нашли примерно через неделю благодаря дочери, она увидела в одной из газет фотографию лодки, в которой был ее отец вместе со спасателями. Выяснилось, что музыкант не пожелал эвакуироваться из Нового Орлеана и предпочел переждать ураган у себя дома.

В мире продано более 110 миллионов записей Домино, в том числе и таких знаменитых синглов, как «Blueberry Hill» и «Ain’t That a Shame».

Композицию Домино «The Fat Man», записанную в 1950 году, зачастую называют первой настоящей рок-н-ролльной записью.

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