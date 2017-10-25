В США умер рок-н-ролл музыкант Фэтс Домино
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Известный американский музыкант Фэтс Домино (Fats Domino) скончался в Новом Орлеане, ему было 89 лет, сообщает портал TMZ.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Известный американский музыкант Фэтс Домино (Fats Domino) скончался в Новом Орлеане, ему было 89 лет, сообщает портал TMZ.
Как сообщила порталу дочь музыканта, он скончался в среду в окружении семьи и друзей.
В 2008 году 77-летний музыкант попал в сводки СМИ, пропав без вести, в то время как в Новом Орлеане бушевал ураган «Катрина». Домино нашли примерно через неделю благодаря дочери, она увидела в одной из газет фотографию лодки, в которой был ее отец вместе со спасателями. Выяснилось, что музыкант не пожелал эвакуироваться из Нового Орлеана и предпочел переждать ураган у себя дома.
В мире продано более 110 миллионов записей Домино, в том числе и таких знаменитых синглов, как «Blueberry Hill» и «Ain’t That a Shame».
Композицию Домино «The Fat Man», записанную в 1950 году, зачастую называют первой настоящей