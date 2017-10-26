Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Джигарханян обратился в полицию с заявлением о краже
Армен Джигарханян подал на развод
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Одна из его дочерей»: Собчак о фото с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» сравнялись
Малым городам дадут шанс на благоустройство
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10:37 (мск), источник: НТА-Приволжье

Фестиваль немецких фильмов для детей откроется в Нижнем Новгороде 26 октября

Как информирует пресс-служба горадминистрации, фестиваль, который будет проходить в центре культуры и кино «Зарница», организован централизованной библиотечной системой Приокского района совместно с Нижегородским центром немецкой и европейской культуры.

«Наши зрители смогут увидеть сказки братьев Гримм, Шарля Перро, а также познакомиться с очень популярными в Европе произведениями Свена Нурдквиста. Книги о приключениях Петсона и Финдуса — это очень добрые детские сказки. Они учат дружбе, помощи в трудную минуту, любви и пониманию», — сообщила методист центра культуры и кино «Зарница» Ирина Вахромеева.

Фестиваль продлится до 6 ноября.

(6+).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В США отреагировали на поставки российского оружия на Филиппины
Взрыв в центре Киева квалифицировали как теракт
Россию назвали основным поставщиком боевиков в ИГ
Шувалов поручил определить статус сегвеев и гироскутеров
Россия создаст на Курилах военно-морскую базу
«Мысли Си Цзиньпина»: чем закончился XIX съезд Компартии Китая
Врачи рассказали о состоянии Фельгенгауэр
Спорт
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России Чемпион России одержал волевую победу над одноклубниками из Нальчика и вышел в весеннюю стадию Кубка, где встретится с «Крыльями» Андрея Тихонова
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того, как мы открыли дверцу этого чуда-юда, усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь