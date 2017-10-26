Фестиваль немецких фильмов для детей откроется в Нижнем Новгороде 26 октября

«Наши зрители смогут увидеть сказки братьев Гримм, Шарля Перро, а также познакомиться с очень популярными в Европе произведениями Свена Нурдквиста. Книги о приключениях Петсона и Финдуса — это очень добрые детские сказки. Они учат дружбе, помощи в трудную минуту, любви и пониманию», — сообщила методист центра культуры и кино «Зарница» Ирина Вахромеева.