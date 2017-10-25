Патриарх Кирилл: православная церковь должна нести служение и в интернете

Источник: РИА Новости

На вопрос о том, как Церковь относится к интернету и к виртуальному миру, он ответил, что сам по себе интернет — это «нейтральное техническое средство, которое может быть обращено и к добру, и к злу, в зависимости от того, кто придет в это пространство и что в нем будет делать».

«Конечно, в глобальной сети происходит много отвратительного, дурного, нечестивого, иногда прямо преступного — как и в мире вообще. Важно помнить об опасностях, которые могут там ожидать. В сети можно наткнуться на множество искаженных, нередко откровенно ложных сообщений, которые специально построены таким образом, чтобы раздражать человека, сбивать с толку и пробуждать чувства отнюдь не добрые. Все знают о появляющихся время от времени волнах массовой истерии, когда люди делятся нелепыми слухами, «фальшивыми новостями», — сказал патриарх, интервью которого приводит его пресс-служба.

По словам предстоятеля, легкость и безнаказанность действий в интернете поощряет безответственность, когда в электронном общении люди допускают грубость и агрессию, которую никогда не позволили бы себе в обычной жизни.

Христиане, отметил он, «также уязвимы для всех этих соблазнов». Патриарх в связи с этим напомнил слова Христа о том, что «от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».

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