Правительство: Оформить удостоверения личности и паспорта станет проще
Оформить документы станет проще. По решению правительства, при подаче заявлений на получение паспорта или удостоверения личности акты гражданского состояния будут не нужны.
Оформить документы станет проще. По решению правительства, при подаче заявлений на получение паспорта или удостоверения личности акты гражданского состояния будут не нужны.
«До сих пор было необходимо предъявлять документы о гражданском состоянии. Заявитель должен был доказать, что состоит в браке, разведен или овдовел. Теперь вся эта информация содержится в регистре населения», — сказала глава управления Службы гражданского состояния Диана Таку.
Благодаря поправкам людям не придется выстаивать очереди за справками.
«Больше не будет этого хаоса, а то приходится долго ждать. Я, например, стою здесь с восьми утра».
«Безусловно, это хорошо. Не будем, как раньше, стоять часами в очереди».
«В дому случился пожар, сгорели все документы. Приняли бы это решение раньше, восстановила бы всё быстрее и проще».
Паспортные столы будут сотрудничать с ведомствами, которые запрещают выезд из страны.
«До сих пор судебные исполнители имели право установить надзор за человеком при любой задолженности или штрафе. И паспорт ему не выдавали. До августа таких случаев было около шести с половиной тысяч в месяц. После принятия поправок такие запреты устанавливает только суд», — отметил глава департамента Агентства административных услуг Стелиан Горинчой.
Процедуру смены прописки тоже упростят. Цель изменений — сокращение бюрократии.
«При изменении места жительства больше нет необходимости в документах, выданных госпредприятием “Кадастру”. Есть общая база данных, и у граждан больше не будут требовать документы, выданные другим учреждением», — сказал директор Агентства административных услуг Серджиу Райлян.
Документ опубликуют в «Официальном мониторе» в ближайшие две недели.