В Южной Африке сняли на видео схватку крокодила со стадом бегемотов
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Посетители национального парка Крюгера в Южной Африке сняли на видео «сражение» между крокодилом и стадом бегемотов. Видеоролик был опубликован на
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Посетители национального парка Крюгера в Южной Африке сняли на видео «сражение» между крокодилом и стадом бегемотов. Видеоролик был опубликован на
Автор видео, 71-летний Хариш Кумар, рассказал, что все произошло спонтанно, и он не успел даже установить штатив для съемки. Тем не менее, ему повезло оказаться на удобном месте и заснять отличные кадры.
«Это было просто невероятно. Крокодил