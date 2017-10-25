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20:56 (мск), источник: РИА Новости

В Южной Африке сняли на видео схватку крокодила со стадом бегемотов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Посетители национального парка Крюгера в Южной Африке сняли на видео «сражение» между крокодилом и стадом бегемотов. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале Kruger Sightings.

Автор видео, 71-летний Хариш Кумар, рассказал, что все произошло спонтанно, и он не успел даже установить штатив для съемки. Тем не менее, ему повезло оказаться на удобном месте и заснять отличные кадры.

«Это было просто невероятно. Крокодил каким-то образом оказался в самом центре группы разъяренных гиппопотамов. Те хотели, чтобы он немедленно убрался вон. Они окружили его, толкали в разные стороны и кусали. К счастью, крокодил сумел спастись», — рассказал Кумар.

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