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19:22 (мск), источник: БЕЛТА

Размеры детских пособий увеличиваются в Беларуси с 1 ноября в связи с ростом БПМ

25 октября, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. В Беларуси с 1 ноября увеличатся размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Источник: БЕЛТА

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 23 октября 2017 года № 60 БПМ с 1 ноября текущего года по 31 октября будущего года в расчете на месяц установлен в размере Br197,81. Новый БПМ повысился на 0,1% по сравнению с нормативом, действующим с 1 августа по 31 октября нынешнего года (Br197,57), соответственно увеличиваются и размеры детских пособий.

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Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка составит Br1978,10; при рождении второго и последующих детей — Br2769,34. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с ноября будет выплачиваться в размере Br197,81, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) — в размере Br98,91.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, на ребенка-инвалида равняется Br138,47; на других детей в семье — Br98,91. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит Br197,81 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет) и Br237,37 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, — Br138,47.

Что касается пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, то они сохраняются в прежнем размере (они были увеличены с 1 августа текущего года). Размер этого пособия дифференцируется в зависимости от количества детей в семье: на первого ребенка он составляет 35% среднемесячной заработной платы работников республики, на второго и последующих детей — 40%, на ребенка-инвалида — 45% независимо от очередности рождения этого ребенка в семье. Таким образом, выплаты на первого ребенка составляют Br278,88 в месяц, на второго и последующих детей — Br318,72, на ребенка-инвалида — Br358,56. Напомним, с 1 июля 2017 года вступила в силу новая редакция закона о детских пособиях, в соответствии с которой изменяется подход к перерасчету размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Раньше перерасчет производился четыре раза в год, теперь — два раза в год (с 1 февраля и с 1 августа).

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