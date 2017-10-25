Размеры детских пособий увеличиваются в Беларуси с 1 ноября в связи с ростом БПМ

Источник: БЕЛТА

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 23 октября 2017 года № 60 БПМ с 1 ноября текущего года по 31 октября будущего года в расчете на месяц установлен в размере Br197,81. Новый БПМ повысился на 0,1% по сравнению с нормативом, действующим с 1 августа по 31 октября нынешнего года (Br197,57), соответственно увеличиваются и размеры детских пособий.

Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка составит Br1978,10; при рождении второго и последующих детей — Br2769,34. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с ноября будет выплачиваться в размере Br197,81, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) — в размере Br98,91.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, на ребенка-инвалида равняется Br138,47; на других детей в семье — Br98,91. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит Br197,81 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет) и Br237,37 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, — Br138,47.