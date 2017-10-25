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19:46 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

С аномалией столкнулись жители многоэтажки по улице Уральской

Серьёзной аварии боятся жители многоэтажки на улице Уральской в Екатеринбурге.

Источник: Вести - Екатеринбург

В любую погоду асфальт около их дома остаётся сухим, а из-под земли доносятся непонятные звуки. За считанные секунды и при минусовой температуре снег превращается в воду. Ещё через некоторое время и от лужи на асфальте не остаётся и следа: покрытие очень горячее.

До начала октября ни звукам из-под земли, ни сухому в любую погоду асфальту люди не придавали особого значения. Забеспокоиться их заставил визит коммунальщиков.

«Были внутридворовые засоры, вызывали коммунальщиков. Они сказали: у вас там течёт. Уже страшно становится», — признается жительница дома Елена Попкова.

Десятки семей забили тревогу, звонили и в районную администрацию, и в теплосетевую компанию. Когда будет ремонт, говорят, узнать не удалось. Люди боятся, что трубу прорвет.

«Произойдет затопление. Дом останется без электричества и без отопления, без горячей воды», — говорит председатель ТСЖ Олег Бормотов.

Жильцы дома даже решили выделить эту зону красной краской, чтобы соседи были осторожнее. Энергетики уверяют, что люди напрасно бьют тревогу: это не крупная авария, а небольшое повреждение. Устраняется такое по графику.

«Выехала бригада, разобрались в ситуации. Обнаружили там повреждение квартальных сетей. Сообщили председателю, что она будет устраняться, согласно графику. Завтра выходит бригада на устранение этого повреждение, оно незначительное», — объяснила руководитель пресс-службы Екатеринбургской теплосетевой компании Светлана Тимченко. Ремонтные работы, обещают специалисты, начнутся завтра утром и продлятся всего несколько часов.

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