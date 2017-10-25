С аномалией столкнулись жители многоэтажки по улице Уральской

Источник: Вести - Екатеринбург

В любую погоду асфальт около их дома остаётся сухим, а из-под земли доносятся непонятные звуки. За считанные секунды и при минусовой температуре снег превращается в воду. Ещё через некоторое время и от лужи на асфальте не остаётся и следа: покрытие очень горячее.

До начала октября ни звукам из-под земли, ни сухому в любую погоду асфальту люди не придавали особого значения. Забеспокоиться их заставил визит коммунальщиков.

«Были внутридворовые засоры, вызывали коммунальщиков. Они сказали: у вас там течёт. Уже страшно становится», — признается жительница дома Елена Попкова.

Десятки семей забили тревогу, звонили и в районную администрацию, и в теплосетевую компанию. Когда будет ремонт, говорят, узнать не удалось. Люди боятся, что трубу прорвет.

«Произойдет затопление. Дом останется без электричества и без отопления, без горячей воды», — говорит председатель ТСЖ Олег Бормотов.

Жильцы дома даже решили выделить эту зону красной краской, чтобы соседи были осторожнее. Энергетики уверяют, что люди напрасно бьют тревогу: это не крупная авария, а небольшое повреждение. Устраняется такое по графику.