С аномалией столкнулись жители многоэтажки по улице Уральской
Серьёзной аварии боятся жители многоэтажки на улице Уральской в Екатеринбурге.
Серьёзной аварии боятся жители многоэтажки на улице Уральской в Екатеринбурге.
В любую погоду асфальт около их дома остаётся сухим, а
До начала октября ни звукам
«Были внутридворовые засоры, вызывали коммунальщиков. Они сказали: у вас там течёт. Уже страшно становится», — признается жительница дома Елена Попкова.
Десятки семей забили тревогу, звонили и в районную администрацию, и в теплосетевую компанию. Когда будет ремонт, говорят, узнать не удалось. Люди боятся, что трубу прорвет.
«Произойдет затопление. Дом останется без электричества и без отопления, без горячей воды», — говорит председатель ТСЖ Олег Бормотов.
Жильцы дома даже решили выделить эту зону красной краской, чтобы соседи были осторожнее. Энергетики уверяют, что люди напрасно бьют тревогу: это не крупная авария, а небольшое повреждение. Устраняется такое по графику.
«Выехала бригада, разобрались в ситуации. Обнаружили там повреждение квартальных сетей. Сообщили председателю, что она будет устраняться, согласно графику. Завтра выходит бригада на устранение этого повреждение, оно незначительное», — объяснила руководитель