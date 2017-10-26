Воронежцы отреагировали на первый снег пробками на дорогах
Зима, похоже, пришла в Воронежскую область. В среду пошёл первый снег. На юге области он выпал ещё утром. Причём, довольно обильный,
Зима, похоже, пришла в Воронежскую область. В среду пошёл первый снег. На юге области он выпал ещё утром. Причём, довольно обильный,
В областном центре к вечернему часу пик даже был небольшой снегопад. Горожане традиционно отреагировали пробками — особенно в центре Воронежа. Восстанавливаться движение начало только ближе к 7 вечера.