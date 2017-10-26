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12:04 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцы отреагировали на первый снег пробками на дорогах

Зима, похоже, пришла в Воронежскую область. В среду пошёл первый снег. На юге области он выпал ещё утром. Причём, довольно обильный, кое-где он полностью покрыл землю.

Источник: Вести - Воронеж

В областном центре к вечернему часу пик даже был небольшой снегопад. Горожане традиционно отреагировали пробками — особенно в центре Воронежа. Восстанавливаться движение начало только ближе к 7 вечера.

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