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21:23 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси планируют расширить гарантии для безвозмездных доноров

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют расширить гарантии для безвозмездных доноров, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий кандидат медицинских наук Федор Карпенко.

Источник: БЕЛТА

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий инициирует внесение изменений в закон о донорстве крови и ее компонентов. Предложения, переданные в профильную комиссию Палаты представителей, направлены на развитие добровольного безвозмездного донорства. В частности, планируется расширить гарантии для безвозмездных доноров. Речь идет о возможном предоставлении определенных скидок при обращении за платной медпомощью в государственные организации здравоохранения, а также скидок при лекарственном обеспечении через государственные аптечные сети. Предлагается гармонизировать число дней освобождения от работы платным и безвозмездным донорам, а также ввести и определить новое юридическое понятие — донор плазмы для фракционирования. Плазма, заготовленная от таких доноров, используется для производства лекарственных средств из плазмы крови.

Сегодня почетными донорами могут быть как платные, так и безвозмездные доноры. Поскольку страна двигается по пути развития безвозмездного донорства, предлагается закрепить право на получение знака отличия «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь» только тем, кто участвует в безвозмездных донациях.

Гематологическая и трансфузиологическая службы Беларуси активно развиваются, внедряются новые технологии. Пересадка костного мозга и стволовых клеток находят все большее применение в клинической практике. Ежегодно выполняется более 200 трансплантаций стволовых клеток и костного мозга пациентам с гематологической патологией. По словам Федора Карпенко, это очень хороший уровень, который соответствует странам Восточной Европы. Достижением является создание и единого национального регистра потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток. «Развитие этого регистра — наша потенциальная возможность повышения эффективности лечения больных гематологической патологией с помощью инновационных клеточных технологий», — добавил директор РНПЦ. В центре разработана технология по использованию стволовых клеток при фармакорезистентной эпилепсии, боковом амиотрофическом склерозе. Планируется разработать технологию использования стволовых клеток при болезни Альцгеймера. Возможно, клеточные технологии будут использоваться и при лечении сахарного диабета.

«В последние годы активно стали использовать плазму, обогащенную тромбоцитами. На ее основе разрабатываем изделия медицинского назначения. Сейчас проходит этап регистрации для использования в лечении пациентов с остеоартрозом суставов, с трофическими изменениями кожных поверхностей», — отметил Федор Карпенко.

По словам директора центра, самое важное, что благодаря деятельности учреждения, значительному участию населения в донорстве крови и ее компонентов удается обеспечивать страну необходимыми гемопродуктами, соответствующими самым высоким международным стандартам. Это в том числе обеспечивает высокое качество и доступность оказания медицинской помощи гражданам.

В Минске 26 октября пройдет VIII Съезд гематологов и трансфузиологов Беларуси, приуроченный к 85-летию трансфузиологической службы республики. Будут обобщены международный опыт организации донорства крови и компонентов крови, добровольного безвозмездного донорства крови, современные аспекты гематологии и онкогематологии, а также результаты инновационных фундаментальных и прикладных исследований в области гематологии, производственной и клинической трансфузиологии.

Организатор мероприятия — Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий при поддержке Министерства здравоохранения Беларуси.

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